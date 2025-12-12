NL-wallet biedt kansen voor ondernemers

Over een jaar moet hij geïntroduceerd zijn: de NL-wallet. Een app waarmee burgers hun digitale identiteit, gegevens en documenten kunnen opslaan, delen en gebruiken. De NL-wallet belooft besparingsmogelijkheden en andere voordelen voor ondernemers. Zo kunnen aankoopdrempels omlaag gaan.

De NL-wallet is de Nederlandse versie van de EDI-wallet (Europese Digitale Identiteit). Het is een aanvulling op DigiD en eHerkenning, op basis van Europese regels. De oplossing is straks gratis en vrijwillig te gebruiken, ook internationaal: de app werkt in alle landen van de EU. De focus ligt op privacy, veiligheid en gebruiksgemak.

Gebruik van de NL-wallet

Met de NL-wallet kunnen burgers zich veilig online legitimeren, niet alleen bij overheden, maar ook bij onder meer banken en webshops. Zo weten ondernemers op afstand met wie ze te maken hebben. Gebruikers van de app bepalen (per interactie of transactie) zelf welke informatie ze wel en niet willen delen, zoals hun naam en leeftijd. Ze kunnen bijvoorbeeld ook kenbaar maken dat ze ‘ouder dan 18’ zijn, zonder hun geboortedatum te delen.

Klanten kunnen kenbaar maken dat ze ouder dan 18 zijn

In hun NL-wallet kunnen ze digitale versies van belangrijke documenten opslaan, zoals hun rijbewijs, ID-kaart, diploma’s en certificaten, maar bijvoorbeeld ook machtigingen, personeelspassen en andere bedrijfsgegevens. Ten slotte kunnen ze documenten elektronisch ondertekenen, bijvoorbeeld een contract met een online dienstverlener.

Voordelen voor ondernemers

Met de NL-wallet krijgen ondernemers de beschikking over een betrouwbaar en laagdrempelig identificatiemiddel. De oplossing helpt onder andere bij leeftijdverificatie, en KYC-processen (Know Your Customer). Het bespaart ondernemers tijd en kosten en voorkomt fraude. Niet alleen bij online aanbieders van alcohol of financieel dienstverleners; omdat de klant met een enkele verificatie veel relevante gegevens deelt, kan de NL-wallet breedschalig fricties wegnemen en aankoopdrempels verlagen.

De NL-wallet kan aankoopdrempels verlagen

De conversie krijgt in theorie ook een impuls doordat de wallet door de overheid is ontwikkeld, en Europees erkend. Dit kan er bijvoorbeeld aan bijdragen dat consumenten met vertrouwen aankopen doen bij kleinere, onbekende webwinkels.

Waar DigiD is bedoeld voor toegang tot publieke diensten, is de NL-wallet nadrukkelijk óók bedoeld voor toepassing in commerciële omgevingen. En waar het bankgebaseerde iDIN alleen controleert wie iemand is, biedt de NL-wallet mogelijkheden voor gegevensdeling in de hele klantreis.

Tijdpad

Vanaf 20 november 2026 zijn Nederlandse gemeenten verplicht om een ID-wallet te accepteren als identificatie- en authenticatiemiddel. De NL-wallet moet dan klaar zijn voor publiek gebruik. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe bedrijven de oplossing kunnen gaan inzetten.

De introductie als identificatiemiddel voor de markt zal langer op zich laten wachten. De vraag is uiteraard ook in hoeverre Nederlanders de app – hoe veelbelovend ook – gaan downloaden en gebruiken. Daartoe kunnen ze in elk geval niet worden verplicht.