Retailers moeten meer investeren in verduurzaming en digitalisering

Tot en met 2023 moeten verkopers in ons land in totaal 1,9 miljard euro per jaar investeren in verduurzaming, digitalisering en het aantrekken en opleiden van personeel. Doen ze dit niet, dan worden ze ingehaald door concurrenten, met name verkopers uit China en Amerika.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau SEO. Door de wereldwijde noodzaak aan verduurzaming moet ook de detailhandel in ons land veranderen. Door te investeren in verduurzaming, digitalisering en talentontwikkeling kan de retail in Nederland blijven concurreren met verkopers uit andere landen.

De noodzaak van digitalisering wordt vaker genoemd. Zo werd er eind vorig jaar al de European Digital Innovation Hub Noord Nederland opgericht, dat met een subsidie van vier miljoen euro, de digitalisering in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland moet versnellen.

1,2% van omzet moet geïnvesteerd worden

Volgens het onderzoek moet de detailhandel zo’n 1,2 procent van de jaarlijkse omzet investeren in deze drie gebieden. Niet alle winkeliers kunnen dit betalen. Het lijkt haalbaar, zeker aangezien winkeliers in 2022 een gemiddelde winstmarge van 6,2 procent hadden.

‘Winst moet ook gebruikt worden als ondernemersinkomen’

“Maar gemiddeld bestaat niet. En winst is, naast ruimte om te investeren, ook ondernemersinkomen”, aldus Eus Peters, direceur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

€950 miljoen naar verduurzaming per jaar

Per jaar moeten verkopers 950 miljoen euro investeren in verduurzaming. Hieronder valt bijvoorbeeld het aankopen van elektrisch vrachtvervoer en betere isolatie en duurzame verwarming van winkels. Nog eens 792 miljoen euro moet gaan naar digitalisering, zoals investeringen in webshops, data en robotisering in distributiecentra. En 159 miljoen euro moet in het werven en opleiden van personeel gestoken worden.

Marges staan onder druk

Of dit in alle branches in de detailhandel gaat lukken, is dus nog maar de vraag. De winstmarges zijn volgens SEO relatief hoog bij bakkers, slagers en optiekketens. Bij supermarkten, elektronicazaken en webwinkels is dit een stuk lager.

Brancheverenigingen vrezen dat er meer winkels onderuit gaan

De marges in de retail staan bovendien onder druk. Kosten, zoals energieprijzen en de huur van panden zijn verhoogd. Daarnaast mochten veel winkeliers het afdragen van loon- en omzetbelasting uitstellen tijdens de coronapandemie. Die schulden moeten ze nu terugbetalen. Brancheverenigingen vrezen dat er de komende tijd meer winkels failliet gaan, zoals Esprit, BCC en Big Bazar dat in het afgelopen anderhalf jaar al deden.