Meer dan de helft zzp’ers gebruikt AI-tools

Een meerderheid van de zzp’ers in Nederland gebruikt minimaal één AI-tool tijdens het werk. Dit is voor het eerst. Dit jaar gebruikt namelijk 51 procent zakelijke AI-tools. Vorig jaar was dat nog 38 procent.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Knab, een Nederlandse bank die zich richt op (startende) zzp’ers. Ruim 2.000 zelfstandigen deden mee aan het onderzoek. Er werd dus een sterke stijging in het gebruik van AI gemeten. Van de ondervraagden die nog geen AI gebruiken, wil 23 procent binnenkort instappen.

70% zet AI-tools vaker in dan vorig jaar

Daarnaast blijkt dat 25 procent AI-tools (bijna) dagelijks gebruikt. En maar liefst zeven op de tien gebruikers zetten deze tools veel vaker in dan een jaar geleden. De intensiteit van het gebruik van AI neemt dus snel toe.

Gebruikers besteden gemiddeld 4 uur en 41 minuten per week aan AI-tools

Gebruikers werken gemiddeld met twee verschillende tools. Daar besteden ze 4 uur en 41 minuten per week aan. Bijna de helft (46 procent) heeft een premiumaccount. Gemiddeld betalen deze gebruikers daar 30 euro per maand voor.

ChatGPT en Claude meest intensief gebruikt

Maar liefst 94 procent van de ondervraagde AI-gebruikers zet ChatGPT in voor schrijven, research of brainstorms. Andere veelgebruikte tools zijn Copilot (28 procent) en Canva (16 procent). Google Gemini (12 procent) en Claude (10 procent) zijn nog minder populair, maar winnen wel terrein. De tools die het meest intensief gebruikt worden zijn ChatGPT en Claude. Daar steken zzp’ers gemiddeld ruim drie uur per week in.

Verschillen tussen sectoren

Hoe vaak AI-tools gebruikt worden verschilt per sector. In ICT en Media & Communicatie gebruikt 63 procent van de zzp’ers deze tools. AI wordt daar vooral ingezet voor code-generatie, het maken van content en voor klantenservice.

In de bouw wordt AI het minst gebruikt door zzp’ers

In de zakelijke dienstverlening gebruikt 56 procent van de zzp’ers AI-tools, gevolgd door kunst & cultuur met 54 procent. In de bouw wordt AI het minst gebruikt (19 procent).

Minder stress

Volgens het onderzoek heeft een kwart van de ondervraagde zelfstandigen last van stress door hoge werkdruk. Voor veel ondervraagden is een AI-tool daarom een uitkomst. Maar liefst 58 procent van de gebruikers ervaart minder werkdruk, omdat repetitieve klussen worden geautomatiseerd. Informatie wordt op die manier ook sneller gestructureerd.

“AI is in rap tempo van experiment naar onmisbare collega gegaan. Voor zelfstandigen – vaak eenpitter en alleskunner tegelijk – is zo’n digitale sparringpartner goud waard: hij neemt routinetaken over en geeft tijd terug voor wat écht waarde toevoegt, zoals persoonlijk klantcontact, innovatie en strategisch nadenken. Onze cijfers tonen dat gebruikers daardoor merkbaar minder stress ervaren, al blijft het cruciaal dat de ondernemer zelf de regie houdt over kwaliteit, controle en ethiek”, aldus Casper Zwart, onderzoeker bij Knab.