Europees mkb digitaliseert vaak zonder inzicht

Ondernemers in het mkb in Europa digitaliseren volop. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in HR, facturatie, AI en projectmanagement. Maar zonder financieel inzicht leveren nieuwe losse tools extra complexiteit op.

Dit blijkt uit onderzoek met 1.600 mkb’ers uit Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Zij investeren in digitalisering, wat het complete proces van digitale transformatie in een bedrijf inhoudt. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van AI, software voor videogesprekken en het bewaren van gegevens in de cloud.

Mkb geeft voorrang aan AI

Volgens het onderzoek heeft 46 procent van het mkb AI-tools, zoals ChatGPT of beeldgeneratoren, opgenomen in het bedrijf. In Nederland bleek nog uit onderzoek in 2025 dat meer dan de helft van de zzp’ers dit doet. Tegelijkertijd blijft de implementatie van andere digitale systemen achter. Maar 29 procent gebruikt digitale platforms voor het beheren van documenten. Een digitale boekhouding komt maar bij 24 procent voor, en maar 22 procent gebruikt online vergaderplatforms, zoals Zoom.

Volgens de onderzoekers laat dit zien dat bijna de helft van de 25 miljoen Europese mkb’s een voorrang geeft aan AI, boven meer fundamentele verbeteringen. Daarmee lopen ze het risico om achter te raken bij concurrenten die een meer diepgaande digitale expertise en infrastructuur hebben.

Losse tools zorgen voor extra uitdagingen

Daarnaast blijkt dat het mkb voor automatisering van bedrijfsprocessen gebruikmaakt van verschillende losse tools. Dit kan juist zorgen voor meer complexiteit en uitdagingen. Maar liefst 14 procent van het mkb noemt cashflow dan ook de grootste uitdaging.

‘Zonder gekoppelde financiële data ontstaan blinde vlekken’

“Zonder gekoppelde financiële data ontstaan blinde vlekken. Wat kost al die software samen? Welke processen leveren daadwerkelijk tijdswinst op? Waar lekken marges weg?”, aldus Georg Nüchtern, Managing Director Nederland bij Qonto in online blad Emerce. Zonder een overzicht op kosten, cashflow en marges is het als bedrijf lastig om te bepalen welke tools echt bijdragen aan groei.

Frictie oplossen met digitalisering

Digitalisering kan volgens de onderzoekers slimmer aangepakt worden door het mkb. Voor het implementeren van digitale software, moet een ondernemer zichzelf afvragen waar financiële frictie zit. Waar is het grootste verlies aan tijd of geld? En welke processen leveren meetbare waarde op als ze geautomatiseerd worden? En past een nieuwe tool bij de bekende systemen, kan het gekoppeld worden?

“Door digitalisering vanuit dat perspectief te benaderen, verandert technologie van een verzameling losse oplossingen in een strategische investering. Voor groeiende mkb-bedrijven ligt daar het verschil tussen versnippering en schaalbaarheid. Technologie kan enorme waarde toevoegen, maar alleen als elke digitale keuze bijdraagt aan financieel inzicht en controle.”