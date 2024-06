Nederland verliest digitale voorsprong

De directe internetverbinding tussen de Verenigde Staten en Nederland werkt niet meer. Ons land had door deze verbinding juist een voorsprong op andere Europese landen op het gebied van intercontinentaal dataverkeer. Nu lijkt het deze positie te verliezen.

Dit blijkt uit een nieuw rapport over internet in Nederland van belangenorganisatie FCA (Fiber Carrier Association). De organisatie vraagt al sinds 2018 aandacht voor de toestand van zeekabels die dataverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten mogelijk maken. De levensduur van deze kabels is nu geëindigd.

Internationale zeekabels worden niet uitgebreid

“Nederland is zijn prominente positie aan het verliezen. Daar waar de connectiviteit over land naar de rest van Europa zeer goed is en nog volop wordt uitgebreid, is dat voor internationale zeekabels niet het geval”, aldus de organisatie.

In Spanje werd het netwerk wel uitgebreid, wat een investering van 15,7 miljard euro van Amazon opleverde.

Tot nu toe wil de politiek in ons land nog niets doen om deze verbindingen te vernieuwen, terwijl dit in andere Europese landen wel gebeurt. In Spanje liggen bijvoorbeeld nieuwe zeekabels. Amazon investeert nu 15,7 miljard euro in dat land door daar een datacentrum te bouwen. Dit stimuleert de Spaanse economie en levert daar 17.500 banen op. Als Nederland de intercontinentale verbindingen al verbeterd had, zou deze investering mogelijk naar ons land komen.

Herstellen internationale positie belangrijk

Volgens FCA is het belangrijk om de Nederlandse internationale positie te herstellen. “Het is daarom des te positiever dat er inmiddels een Zeekabel Coalitie is gevormd, maar het is van groot belang dat we gaan onderkennen dat zeekabels net als andere infrastructuren direct bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland en dat hier actief op gestuurd moet worden. Gezien de omvang en complexiteit van dergelijke projecten, is samenwerking van cruciaal belang.”

‘Zeekabels dragen direct bij aan het verdienvermogen van Nederland. Hier moet op gestuurd worden.’

Deze Zeekabel Coalitie is in 2023 opgericht en is een samenwerking van onder andere AMS-IX, DDA en het Ministerie van EZK. Het heeft als doel om aanlanding van zeekabels in Nederland te stimuleren, zodat ons land een sterke digitale hub kan blijven.