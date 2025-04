83% Nederlandse mkb vindt digitalisering cruciaal

Maar liefst vier op de vijf Nederlandse bedrijven denkt dat digitalisering cruciaal is voor hun toekomstige succes. Toch lopen bedrijven hier achter op bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Hier heeft 63 procent al een website, terwijl dit daar al bij 75 procent het geval is.

Afgelopen zomer schreven we al dat retailers zo’n 1.2 procent van de jaarlijkse omzet moeten investeren in digitalisering. Maar of dat alle ondernemers lukt, is natuurlijk een ander verhaal. Onderzoek van YouGov dat in januari dit jaar werd uitgevoerd, laat wel zien dat ondernemers weten van het belang van digitalisering.

Veel Nederlandse bedrijven hebben al website

In vergelijking met andere Europese landen doet Nederland het wel beter. In Spanje heeft bijvoorbeeld 58 procent van de bedrijven een eigen website. Ook Zweden, Duitsland, Frankrijk en Polen scoren lager.

Aanwezigheid social media

Een aanwezigheid op social media kan bedrijven helpen om verder te digitaliseren. Maar liefst 52 procent van alle respondenten gebruikt social media om te communiceren met klanten en partners. Vergeleken met de andere landen, zit Nederland in het midden. In Spanje en het Verenigd Koninkrijk maken al meer bedrijven gebruik van social media.

58% Nederlandse mkb wil zichtbaarheid op internet verbeteren

Wel geven mkb’ers in ons land aan dat ze hier zich meer willen gaan inzetten op digitalisering dit jaar. Het merendeel (58 procent) concentreert zich op zichtbaarheid op internet. Ook IT-beveiliging en gegevensbescherming hebben een hoge prioriteit (42 procent).

In het VK heeft 40% van het mkb begroot op het verbeteren van de website, dat is meer dan in Nederland

Nederlandse bedrijven begroten vooral op het verbeteren van de website (30 procent) en social media-activiteiten (28 procent). Toch doen bedrijven in andere landen dit nog meer, in het VK zet bijvoorbeeld 40 procent in op de website en 38 procent op social media.