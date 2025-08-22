Jonge shoppers bestellen vaker online dan in 2024

Zo’n 36 procent van de online shoppers in Europa en de Verenigde Staten heeft in het afgelopen jaar meer online gekocht dan in 2024. Dit komt vooral door consumenten jonger dan 35 jaar. Van deze leeftijdsgroep kocht 43 procent vaker iets online.

Dit blijkt uit de vierde editie van de Ecommerce and Home Delivery Consumer Sentiment Study van Descartes, een wereldwijde aanbieder van oplossingen voor logistiek en supply chain management. Maar liefst 8.000 consumenten in Europa en de Verenigde Staten vulden een vragenlijst in. Het rapport laat zien dat er nog steeds kansen zijn om online geld te verdienen met een eigen webshop.

Groei online verkopen komt vanuit jonge consumenten

Ecommerce in Europa groeit de afgelopen jaren nog steeds, al is de groei sinds de coronapandemie wel vertraagd. Destijds groeide de online verkoop jaarlijks 18 tot 20 procent. Naar verwachting groeit ecommerce in Europa dit jaar 6.2 procent.

Maar 32% van de consumenten ouder dan 65 bestelt nu vaker online dan in 2024

Volgens het onderzoek moet deze groei vooral uit consumenten jonger dan 35 jaar komen. Maar liefst 43 procent van hen is dit jaar meer online gaan kopen. En 36 procent van deze groep heeft even vaak iets gekocht als in 2024. Vergeleken met consumenten boven de 65 jaar oud is er een groot verschil te zien. Daar is maar 32 procent vaker online bestellingen gaan plaatsen. En meer dan de helft (52 procent) kocht net zo vaak iets online als een jaar eerder.

Maar 11% onder de 35 jaar is tevreden over bezorging

Terwijl consumenten onder de 35 jaar vaak online bestellen, is maar 11 procent van hen altijd tevreden met de bezorgervaring. Maar liefst 79 procent heeft dan ook te maken gehad met problemen bij de bezorging in de afgelopen 3 maanden. Meer dan één op de vijf (21 procent) van hen besloot om niet vaker bij dezelfde verkoper te bestellen. Volgens de onderzoekers is een goede klantervaring belangrijk voor het succes van de webshop, aangezien dit meer terugkerende klanten kan opleveren.