‘Mkb moet digitale slag maken’

Als het gaat om technologie en de digitale ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, dan staan we er in Nederland weliswaar goed voor, maar het midden- en kleinbedrijf in ons land zal nog een slag moeten maken. Dat vindt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, maar blijkt ook uit een onderzoek.

Keizer zegt het in een interview met het Financieel Dagblad, waarin ze spreekt over haar rol als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met een nota, ‘Nederland Digitaal’ geheten, waarin staat hoe ons land om moet gaan met digitalisering.

Volgens haar zijn we in Europa al nummer één als het gaat om de beschikbaarheid en snelheid van de vaste en mobiele netwerken. “En ook bij ons topsectorenbeleid zien we ICT als een sleuteltechnologie. Maar het midden- en kleinbedrijf zal nog een slag moeten maken”, zo stelt ze.

Slechts 15% mkb verkoopt online

“In de Digital Economy and Society Index van de EU staan we met ons mkb op de achttiende plaats in Europa. Slechts 15 procent van ons midden- en kleinbedrijf verkoopt online, terwijl de Nederlandse consument het meest actief is op dit vlak. Daar zullen we dus stappen moeten zetten”, aldus Keijzer.

Het kabinet heeft nu meerdere plannen klaarliggen die deel uitmaken van haar digitale strategie. Een daarvan is het ondernemersloket waarin belemmeringen voor innovatie in wet- en regelgeving gemeld kunnen worden.

Ook MKB Barometer benadrukt de digitale slag

Uit een ander onderzoek, de MKB Barometer van Exact, komt ook het geluid dat het mkb een digitale slag moet maken. Ook daaruit blijkt dat het voor Nederlandse bedrijven steeds moeilijker wordt om het huidige tempo van de digitalisering te blijven volgen. Nog maar 46 procent van het mkb houdt de ontwikkelingen op technologisch gebied bij, terwijl dat twee jaar terug nog 58 procent was.

“Er is een steeds groter gat tussen de voorhoede van de technologische revolutie en de bedrijven die van huis uit niet gespecialiseerd zijn in IT; en dat terwijl hier juist concurrentievoordelen te halen zijn”, aldus Exact.

