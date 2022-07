Medewerkers belonen met aandelen wordt eenvoudiger

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aangepaste optieregeling. Hiermee wordt het voor startups makkelijker om nieuw talent aan te trekken. Toch blijft het belastingtarief voor de beloning hoog.

Wetsvoorstel optieregeling

Vorig jaar maakte het kabinet al bekend dat het een gunstige optieregeling wilde invoeren. In de nieuwe situatie, die per 1 januari 2022 zou ingaan, worden aandelenopties pas belast op het moment dat ze verhandelbaar zijn. In november 2021 werd het voorstel ingetrokken. Grote bedrijven zouden er namelijk ook van kunnen profiteren, terwijl het voor jonge ondernemingen bedoeld is.

‘Medewerkers betalen straks pas belasting wanneer ze de aandelen verkopen.’

Gisteren stemde de regering toch in met het voorstel. Werkgevers en werknemers mogen volgens het voorstel de belasting over hun aandelenopties op een later moment betalen, bijvoorbeeld wanneer ze de aandelen verkopen. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de wet, die per 1 januari moet ingaan.

Aantrekken nieuw personeel

Startups willen talent aantrekken, maar hebben te weinig geld om een passend salaris te betalen. Met de nieuwe regeling is het voor deze jonge ondernemingen makkelijker om aandelenopties als een vorm van loon aan te bieden. Dit zal verdere innovatie en investeringen aanjagen.

Belastingtarief blijft hoog

Toch is er al kritiek op het voorstel. Startups hoopten namelijk op een lager belastingtarief. Werknemers die de opties verzilveren moeten de waardegroei afrekenen in box 1.

‘De aandelenbeloning is met dit tarief nog niet concurrerend met het buitenland.’

Volgens Techleap is de aandelenbeloning nog niet concurrerend met het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk ligt het tarief op minder dan de helft. Een lager tarief werd niet gesteund door de Tweede Kamer.