Wat we kunnen leren van de snelst groeiende bedrijven

Het aantal snelgroeiende bedrijven in ons land is voor het eerst sinds 2020 weer toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Entrepeneurship. Maar hoe komen deze succesvolle bedrijven eigenlijk aan hun succes? En misschien nog belangrijker: wat kunnen wij van ze leren?

Het ScaleUp Dashboard 2023 is een jaarlijks onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship in samenwerking met Rotterdam School of Management. Hoewel er steeds meer snelgroeiende bedrijven zijn, zijn ze niet allemaal blijvend succesvol. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 0,4 procent van deze bedrijven in Nederland hun groei drie jaar vol weet te houden. In de afgelopen drie jaar gingen zelfs 20 snelgroeiende bedrijven failliet.

Focus op schaalvergroting

Hoe komt het dat een aantal van deze bedrijven hun groei vasthouden en andere vastlopen? De onderzoekers zien dat bedrijven met een focus op schaalvergroting en niet op snelle groei, langer succes hebben. Van schaalvergroting is sprake als inkomsten sneller toenemen dan de kosten, terwijl het bedrijf groeit.

Schaalvergroting is niet altijd zonder risico.

Maar schaalvergroting is niet altijd zonder risico. Kijk maar naar koplopers als Pieter Pot, Lightyear en natuurlijk VanMoof. VanMoof maakte vier jaar op rij deel uit van de kopgroep van snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven van het land, maar ging toch failliet.

Bedrijfsstrategie bepalend

VanMoof paste een agressieve groeistrategie toe. Dat helpt bij de start, maar daarna moet vrij snel worden overgegaan op schaalvergroting, zegt prof. dr. Justin Jansen van Erasmus Centre for Entrepeneurship. Dat maakt je als bedrijf veel minder kwetsbaar als situaties veranderen. Jansen stelt dat bij VanMoof misschien wel een stabiel bedrijfsmodel ontbrak voor ze aan hun steile groeipad begonnen.

‘Picnic bereidt zich goed voor op de volgende fase met wachtlijsten voor klanten.’

Dat doet online supermarkt Picnic volgens Jansen een stuk beter. Door gebruik te maken van wachtlijsten voor klanten, kan het inmiddels erg succesvolle bedrijf zich goed voorbereiden op de volgende groeifase. Hetzelfde geldt voor uitbreiden naar het buitenland. Het is slim om eerst in Nederland een goed werkend en winstgevend bedrijfsmodel te creëren, voor je naar andere landen uitbreidt. Zo kun je de winst van je organisatie gebruiken om te investeren in andere markten.

Moeilijke tijden bieden kansen

Maar ondernemerssucces hangt ook af van hoe het bedrijfsklimaat eruitziet. Momenteel is ondernemen erg uitdagend. De aanhoudende inflatie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het conflict tussen Israël en Hamas maken groeivoorspellingen lastiger. En dat alles kort na de coronacrisis. Deze turbulentie heeft volgens dr. Christopher Sabel van Rotterdam School of Management direct impact op snelgroeiende bedrijven. Vooral bedrijven die zich puur richten op hogere kwaliteit of hoger serviceniveau krijgen het lastig in deze markt, zegt Sabel.

Bedrijven die zich richten op hoge kwaliteit krijgen het lastig in de huidige turbulente markt.

Moeilijke tijden kunnen ook kansen bieden. Bedrijven die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, laten betere resultaten zien. Zo richten het snelgroeiende platform WeTravel en freelancebureau YoungOnes zich op kostenbesparingen voor klanten. Door kortingen te bieden, zijn klanten eerder geneigd geld uit te geven.

Investeerders zoeken bedrijven met stabiele groei

Ondernemers moeten in dit klimaat ook rekening houden met veranderende eisen van investeerders. Steeds meer investeerders kijken of de groei van een bedrijf wordt bereikt met een goed kostenbeheer. Ze investeren liever in een bedrijf met een stabiele hoge groei. De meeste snelgroeiende bedrijven richten zich in de eerste jaren op het maximaliseren van klant- en omzetgroei totdat ze winstgevend zijn. Maar dit lukt alleen als investeerders liquiditeit blijven leveren.

Altijd blijven verbeteren

Over het algemeen geldt dat ieder snelgroeiend bedrijf dat zijn succes vast weet te houden, zich focust op zaken die zowel goed zijn voor de beste klanten als voor de organisatie zelf. En terwijl het bedrijf groeit, verbetert het de processen voortdurend. Deze snelgroeiende bedrijven weten ook dat dit niet lukt niet zonder het juiste talent. Volgens de onderzoekers staat het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent daarom centraal.