Techleap: Nederlandse regels belemmeren groei startups en scaleups

Hoewel 35 procent van de startups en scaleups in Nederland een positief beeld hebben van de arbeidsmarkt, lopen ze ook tegen knelpunten aan. Veel regelingen zijn ontworpen voor bedrijven met stabiele structuren. Ze passen steeds minder goed bij jonge, snelgroeiende en internationaal opererende bedrijven in sectoren zoals AI, medtech en energie.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd in opdracht van Techleap. De aanjager voor innoverende bedrijven in ons land bracht deze week een rapport uit.

Goede basisvoorzieningen

Startups en scaleups geen aan dat onder andere goede basisvoorzieningen, sterke instituties en professionele werkomstandigheden ervoor zorgen dat ze een positieve indruk van de staat van de Nederlandse arbeidsmarkt en sociale zekerheid hebben. De kennismigrantenregeling, het zoekjaar voor buitenlandse afgestudeerden, de expatregeling, WBSO en de werkkostenregeling zijn belangrijke pluspunten.

Obstakels door regels die beter passen bij stabielere bedrijven

Toch lopen ze ook tegen obstakels aan. Denk bijvoorbeeld aan de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht bij ziekte, een inflexibel ontslagrecht, de beperkte ruimte binnen cao- en pensioenstelsels en de hoge administratieve lasten.

Ondernemers geven aan dat deze regelingen beter passen bij grotere, stabielere bedrijven. Daarom pleit het rapport voor ander beleid. Techleap wil bijvoorbeeld dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort wordt, waarna een publieke verzekering de bescherming overneemt. Zo wordt het financiële risico voor werkgevers kleiner, terwijl werknemers dezelfde inkomenszekerheid behouden.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte moet deels overgenomen worden door publieke verzekering

Ook moet het concurrentiebeding gemoderniseerd worden, contract- en ontslagprocedures moeten versimpeld worden met snellere routes en minder administratieve lasten. Ook wil Techleap meer maatwerk binnen cao’s en pensioenregelingen, zodat startups passende afspraken kunnen maken.

‘Startschot voor het gesprek’

“Laat dit rapport het startschot zijn voor het gesprek over keuzes die onze toekomst bepalen”, zegt Marije Dijksma, Public & Government Affairs Manager bij Techleap. “Het stelsel is niet ontworpen voor de unieke dynamiek van startups en scaleups, terwijl die bedrijven cruciaal zijn voor de internationale concurrentiekracht van Nederland. Het gaat hierbij niet om het afzwakken van bescherming, maar om het moderniseren van het systeem zodat deze bedrijven kunnen blijven groeien.”

‘Zonder aanpassingen kunnen jonge techbedrijven minder snel opschalen, wat innovatie kan schaden’

Volgens de organisatie kan Nederland pas echt profiteren van het groeipotentieel van startups en scaleups als de arbeidsmarkt moderner, flexibeler en meer toekomstbestendig wordt. “Zonder aanpassingen kunnen jonge techbedrijven minder snel opschalen, wat uiteindelijk banen, innovatie en de internationale positie van Nederland kan schaden.”