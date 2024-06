Nederlandse startup-ecosysteem stijgt naar 13e plaats

Wereldwijd gezien staat Nederland op de dertiende plaats van de best presterende startup-ecosystemen. Daarmee stijgt ons land een plaats ten opzichte van vorig jaar. In de top-10 staat maar één Europees ecosysteem, wat een zorgwekkend signaal is.

Dit blijkt uit de nieuwste Global Startup Ecosystem Report, van Startup Genome en Techleap. Het onderzoek analyseerde meer dan 4,5 miljoen bedrijven in ruim 300 startup-ecosystemen. Het rapport geeft een top-40 van de beste startup-ecosystemen.

32% groei in waarde

Vorig jaar stond Nederland nog op de nummer 14 van deze ranglijst. Binnen Europa zelf wist Amsterdam de derde plaats te bemachtigen. Dit kwam door een toename in het aantal exits van boven de 50 miljoen dollar.

Het Nederlandse startup-ecosysteem was tussen juli 2021 en december 2023 goed voor 89 miljard euro

Tussen juli 2021 en december 2023 creëerde het Nederlandse startup-ecosysteem een waarde van 88.9 miljard euro (96 miljard dollar). Ten opzichte met de anderhalf jaar daarvoor (juli 2019 tot en met december 2021), was dit een stijging van 32 procent.

Silicon Valley staat, net als vorig jaar, op de nummer 1 van de wereldwijde ranglijst. Londen en New York City delen de tweede plaats. Londen is overigens het enige Europese ecosysteem dat beter scoort dan Nederland, wat betekent dat er maar één Europees ecosysteem in de top-10 zit. Volgens Techleap is dit een zorgwekkend signaal.

Startup Visa maakt Nederland aantrekkelijker

Ons land komt vooral door goede prestaties op de gebieden financiering, talent en ervaring terecht in de wereldwijde top-15. Op het gebied onderzoek en patentactiviteit komt Nederland uit in de top-20. Het feit dat startuppersoneel verblijfsvergunningen krijgen en het bestaan van de Startup Visa zorgen ervoor dat Nederland vaak werd genoemd als een goede plaats voor een startup.

Nederland scoort op basis van talentdichtheid, ondersteunende middelen en startupactiviteiten hoog in de gebieden van biowetenschappen, agrifood en halfgeleiders. “Nederland weet zijn sterke positie als tech-ecosysteem vast te houden. Het toont aan dat we nog steeds een aantrekkelijk land zijn voor tech-talent en dat we de juiste richting ingaan met de focus op deep tech en het stimuleren van meer investeringen en een sterke ondernemers gemeenschap”, aldus Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap.

‘Techbedrijven moeten sneller groeien om op mondiale schaal te concurreren’

“Tegelijkertijd staren we ons niet blind op dit relatieve succes, omdat we zien dat we in een aantal cruciale waardeketens achterop raken door gebrek aan geld, mensen, elektriciteit, en focus. Om op Europese en mondiale schaal te kunnen concurreren en een grotere maatschappelijke en economische impact te maken, zullen onze techbedrijven sneller moeten groeien.”