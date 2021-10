Kabinet past optieregeling startups aan

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet bekend aandelenopties vanaf 1 januari 2022 pas te belasten op het moment dat ze verhandelbaar zijn. Nu wordt er belasting geheven zodra werknemers de opties omzetten in aandelen.

Het uitgeven van aandelenopties in plaats van (een deel van het) loon wordt vooral ingezet door startups. Deze jonge ondernemingen willen talentvolle medewerkers aantrekken, maar hebben nog te weinig geld om een passend salaris te betalen. Omdat de aandelenopties een vorm van loon is, moet er belasting over worden betaald.

Belasting heffen zodra er geld vrijkomt

In de huidige situatie moet de werkgever loonbelasting betalen zodra de werknemer de opties omzet in aandelen. In de nieuwe situatie mag je dit moment uitstellen totdat de aandelen verhandeld kunnen worden. Dit kan voordelig zijn als je nog onvoldoende winst maakt om de loonlasten te betalen. Je kunt er ook voor kiezen om de huidige regels aan te houden.

Ook de werknemer mag kiezen wanneer hij de belasting betaalt. Nu is het zo dat er moet worden betaald als de opties worden omgezet in aandelen. Maar niet elke medewerker beschikt over genoeg geld om deze belasting voor te financieren. Daarom kan de belasting vanaf 1 januari 2022 worden geheven zodra de aandelen verhandelbaar zijn en er geld vrijkomt.

‘Nederland minder aantrekkelijk vestigingsland’

Dutch Startup Association, dat zich inzet om economische onderwerpen op de politieke agenda te krijgen, is gematigd enthousiast over de wetswijziging. Volgens de partij wordt er te veel gekeken naar het verbeteren van bestaande regelingen in plaats van naar regelingen in andere Europese landen. Dit maakt Nederland mogelijk minder aantrekkelijk als vestigingsland.

Een gemiste kans vindt Lucien Burm, voorzitter van DSA. “Door de gevolgen van Brexit is Nederland aantrekkelijker geworden voor veel bedrijven. Maar omdat onze nieuwe aandelenopties-aanpak nog dusdanig afwijkt van regelingen in andere Europese landen kan het aantrekken van talent nog steeds worden belemmerd.”

‘Randvoorwaarden kunnen scherper’

Wil je (internationaal) talent binnenhalen en werknemers belonen, dan moet er meer gebeuren. “Een gunstig moment van belastingheffing in combinatie met een lager tarief zetten zoden aan de dijk: zowel voor ondernemers als werknemers. Als we de randvoorwaarden rechttrekken met Europese landen waar innovatie meer voordelen geniet, kunnen we onze positie versterken”, besluit de DSA-voorzitter.