Amsterdamse startup-ecosysteem in top 3 van Europa

Het startup-ecosysteem in Amsterdam en omgeving scoort wederom hoog. Wereldwijd staat het op de nummer 14. Binnen Europa weet het de derde plaats te bemachtigen. Dit komt onder andere door een toename van exits boven de 50 miljoen dollar.

Dit blijkt uit de Global Startup Ecosystems Report 2023. Het onderzoek vergeleek 3.5 miljoen bedrijven in meer dan 290 startup-ecosystemen over de hele wereld. Volgens het onderzoek zijn er ongeveer 4.000 startups geregistreerd in de Amsterdam-delta. Deze hebben in totaal 196.000 werknemers.

In het eerste halfjaar van 2022 werd er 2.8 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd in startups in de Amsterdam-delta. Dit was het hoogste bedrag dat ooit in een half jaar werd geïnvesteerd binnen deze regio. In het tweede halfjaar kwam het totaal uit op 698 miljoen euro.

Sectoren naast fintech groeien

In de afgelopen jaren was fintech de grootste sector van de Amsterdamse startups. In het eerste halfjaar van 2022 werd er nog 189 miljoen euro in deze bedrijven geïnvesteerd. Andere sectoren maken een inhaalslag. Startups in de sector gezondheid haalden 161 miljoen euro op. In de sectoren transport werd 129 miljoen euro geïnvesteerd, in onderwijs 28 miljoen euro.

Waarde Amsterdamse startup-ecosysteem

In juni vorig jaar waren de startups in Amsterdam en omgeving samen 227 miljard euro waard. Dat is hoger dan de waarde van startups in Berlijn en Parijs. Alleen Londense startups waren op dat moment meer waard.

Bovendien zijn er tussen het tweede halfjaar van 2020 tot 2022 vijf unicorns in Amsterdam en omgeving actief. Dat is hoger dan het Europese gemiddelde van vier. Backbase is de nieuwste unicorn, met een waardering van 2.7 miljard euro.

Hoog aantal exits

Tussen 2018 en 2022 waren exits in de Amsterdam-delta in totaal 22 miljard dollar waard. Dat is een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 11.3 miljard. Vorig jaar waren er in totaal 117 exits in Amsterdam en omgeving, zoveel exits waren er sinds het begin van de meting (2018) niet eerder geweest.