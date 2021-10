Kleine landen vriendelijker voor startups

Ondernemers die een startup willen beginnen doen er goed aan om van tevoren na te gaan in welke landen een startup een grotere kans van slagen heeft. Ongunstige regelgeving kan het doorgroeien tot een scale-up bemoeilijken, maar gelukkig zijn er ook landen die juist investeren in startups.

eToro stelde dit jaar een Start-Up Nations Index op met de vijf landen met minder dan 10 miljoen inwoners die het best scoren op het gebied van startersvriendelijkheid, economisch concurrentievermogen en gemak van zakendoen: Zweden, Israël, Denemarken, Estland en Singapore.

Bloeiende startup-scene in Zweden

Uit het onderzoek blijkt dat deze landen al meer dan vijftien jaar beter presteren dan de MSCI All-Country World Index, die geldt als graadmeter voor de wereldwijde aandelenmarkt. Zweden heeft bijvoorbeeld een bloeiende startup-scene, met namen als Spotify en Oatly, die snel uitgroeiden tot unicorns. Dit betekent dat ze een waarde van meer dan 1 miljard dollar hadden.

Ook in Denemarken bloeien startups uit tot unicorns, zoals Zendesk in Denemarken of het Estse Playtech en fintech Wise. Israël heeft het grootste aantal startups per hoofd van de bevolking ter wereld, ongeveer één startup er 1400 mensen. En het startup ecosysteem in Singapore wordt gewaardeerd op meer dan 25 miljard dollar, vijf keer de wereldwijde mediaan.

Durfkapitaal beschikbaar

“De vijf landen in eToro’s Start-Up Nations Index waren in staat om zulke grote unicorn hosts te worden, omdat er veel durfkapitaal beschikbaar is voor innovatieve ondernemers”, vertelt Ben Laidler, Global Market Strategist bij eToro.

Nederlandse startups krijgen te maken met moeilijke fiscale regelgeving.

Ook in Nederland ontstaan veel startups, die overigens erg succesvol zijn. In de eerste zes maanden van 2021 haalden startups en scale-ups in ons land 3 miljard euro op. Dat is 500 miljoen euro meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Het is daarnaast ook bijna een verdubbeling van de 1,7 miljard euro die in heel 2019 werd opgehaald.

“Nederlandse startups krijgen echter te maken met moeilijke fiscale regelgeving. Volgens Techleap en de Dutch Start-up Association zorgt dit ongunstige belastingregime er voor dat slechts 16 procent van de Nederlandse startups het tot scale-ups schopt, terwijl dit in de VS meer dan 50 procent is.” Hoewel er dus zeker wel mogelijkheden zijn voor startups, kunnen ondernemers ook kijken naar landen die hoger scoren op startersvriendelijkheid en meer durfkapitaal beschikbaar stellen.