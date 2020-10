Gemiddelde omzet zzp-website: €5.740

De best presterende zzp’ers in Nederland verdienen gemiddeld zo’n 30.000 euro per jaar via hun website, direct of indirect. Hun omzet is daarmee 5,3 keer zo hoog als die van de gemiddelde ondernemer met een zakelijke website.Die ligt op 5.740 euro.

De gemiddelde omzet die een zelfstandige zonder personeel verdient met de website ligt op 5.740 euro. Maar als er alleen wordt gekeken naar de best presterende tien procent dan ligt de gemiddelde jaaromzet op maar liefst 30.375 euro. Volgens die laatste groep loont het om te investeren in een professioneel webdesign, regelmatige updates en zoekmachineoptimalisatie.

Dit blijkt uit een rondvraag onder meer dan 1200 Nederlanders ondernemers in opdracht van SIDN. Van deze ondernemers is het merendeel zzp’er, al heeft een kleine 20 procent tussen de twee en vier mensen in dienst.

39% heeft geen zakelijke website

Overigens is er ook een significante groep (39 procent) die géén zakelijke website heeft. Van die mensen geeft een derde aan dat een website voor hen niet het kanaal is om hun doelgroep te bereiken. Daarnaast zeggen twee op de drie niet-websitebezitters dat ze geen plannen hebben om in de toekomst wél te beginnen met een zakelijke website.

29% websitebezitters gebruikt alleen de site

Bij de groep ondernemers met een website, heeft 29 procent alleen dit platform, terwijl de meerderheid ook andere online kanalen inzet, zoals social media of een app. Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna 80 procent van de ondervraagden zakelijke e-mail gebruikt. “Dit wijst erop dat een deel van de Nederlandse zzp’ers en kleine ondernemers wel over een domeinnaam beschikt en deze als e-maildomein gebruikt, maar hier geen actieve website aan heeft gekoppeld.”

De helft van de ondernemers zonder website gebruikt wél zakelijke e-mail.

Vindbaarheid belangrijke reden voor website

SIDN vroeg de ondernemers ook naar de reden voor het hebben van een zakelijke website. De populairste reden is de vindbaarheid (genoemd door 85 procent). Ook het idee dat men met een website geloofwaardiger overkomt als ondernemer werd vaak genoemd. Een andere populaire reden is dat de website als online visitekaartje kan worden gebruikt om de expertise van de ondernemer te tonen.

