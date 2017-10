1 op 8 bedrijfswebsites noemt geen KvK-nummer

Er zijn iets meer dan een miljoen bedrijfswebsites actief in ons land. Van deze websites, tonen 121 duizend nergens op hun digitale uithangbord een Kamer van Koophandel-nummer. Dat komt neer op zo’n 12 procent van de bedrijfswebsites die geen KvK-nummer noemt.

Dit blijkt uit onderzoek van Ondernemen & Internet in samenwerking met Dataprovider. Volgens de Groningse datacrawler zijn er op dit moment 1.013.213 bedrijfswebsites actief in ons land, waarvan 11,99 procent geen melding maakt van een KvK-nummer, iets wat volgens de wet wél verplicht is. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 2 procent van de bedrijfswebsites zonder KvK-nummer een webwinkel is.

85% toont geen BTW-nummer

Van de meer dan één miljoen bedrijfswebsites die ons land rijk is, zijn er 859.785 die geen BTW-nummer noemen. Dit komt overeen met nog net geen 85 procent. En van alle bedrijfswebsites in Nederland die geen BTW-nummer tonen, is 2,8 procent een webwinkel.

Ook blijkt dat er in ons land meer dan 120 duizend bedrijfswebsites zijn die zowel geen KvK- als BTW-nummer op hun pagina’s tonen.

28 procent van nummerloze sites niet betrouwbaar

“Bij Dataprovider.com werken we sinds enkele maanden ook met een zogenaamde Trust Score. Deze score laat zien hoe betrouwbaar een website is. Daarbij kijken we onder andere naar het versturen en/of ontvangen van privacygevoelige informatie door een website, of er encryptie is toegepast via SSL en of er gebruik is gemaakt van keurmerken in het geval van een ecommercewebsite. Bij de bedrijfswebsites die geen KvK- of BTW-nummer hebben zijn er 33.435 websites, oftewel 28 procent, die een Trust Score van minder dan 10 krijgen, over het algemeen kunnen we dan stellen dat het geen betrouwbare websites zijn”, aldus Iris Rigter van Dataprovider.

Deel