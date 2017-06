80% ondernemers registreert domeinnaam van eerste keus

Er zijn voor (potentiële) ondernemers nog voldoende domeinnamen beschikbaar, zo lijkt het. Meer dan vier op de vijf Nederlandse ondernemers heeft namelijk zonder problemen de domeinnaam van hun eerste voorkeur vastgelegd.

Dit blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van SIDN. Het overgrote deel van de potentiële ondernemers zegt hierin pas een domeinnaam vast te leggen zodra ze daadwerkelijk starten met hun eigen bedrijf, slechts 7 procent heeft dit dan al gedaan.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat 9 procent van de ondervraagden te maken heeft gehad met domeinkaping, waardoor ze een hoge prijs moesten betalen voor een domeinnaam, omdat die bewust door iemand anders was vastgelegd.

7 procent ondernemers haalt alle omzet uit website

Ook kan bijna de helft van de ondernemers een ‘substantieel deel’ (7 procent of meer) van de omzet herleiden naar de website, terwijl 15 procent dit heeft bij meer dan de helft van de omzet. En 7 procent haalt zelfs al zijn of haar omzet uit de website.

Zoals gezegd, heeft meer dan 80 procent van de ondervraagden de domeinnaam in bezit die ze in eerste instantie ook wilden. Toch is men bereid om te betalen om zo een al bezette domeinnaam in bezit te krijgen. Gemiddeld heeft een ondernemer hier 139 euro voor over, terwijl potentiële ondernemers met 227 euro beduidend makkelijker de portemonnee trekken.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat ondernemers gemiddeld twee domeinnamen in bezit hebben en zo’n 10 uur per maand besteden aan het onderhouden van hun website. “Ondernemen doe je vandaag de dag voor een belangrijk deel online. Je kunt als bedrijf of ondernemer eigenlijk niet meer zonder een eigen website. En een goede domeinnaam draagt in belangrijke mate bij aan de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van je bedrijf of webshop”, zo zegt algemeen directeur Roelof Meijer.

59% doet deels of geheel online zaken

Hij vervolgt: “Een meerderheid van 59 procent van de Nederlandse ondernemers doet deels of geheel online zaken. Kijkend naar de toekomst zal dit percentage oplopen, aangezien 82 procent van de potentiële ondernemers online intenties heeft. Het registreren van een passende domeinnaam wordt dus steeds belangrijker.”

