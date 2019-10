Meeste websites mkb zijn niet veilig

De meeste websites van Nederlandse midden- en kleinbedrijven zijn niet veilig en juist gevoelig voor hacks. Het merendeel van de websites biedt mogelijkheden voor hackers en bots om pagina’s aan te passen, privédata te stelen of toegang te krijgen tot financiële gegevens.

Een zakelijke website voor je bedrijf is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het ondernemerschap. Er zijn dan ook diverse pakketten en oplossingen waarmee je zelf een website kan bouwen. Maar wanneer je zo’n dienst afneemt, betekent dat niet gelijk dat je website veilig is.

300.000 websites onderzocht

Een grootschalig onderzoek van BDO en Perfect Day toont namelijk aan dat het merendeel van Nederlandse websites gevoelig is voor hacks. Meer dan 300.000 websites, verdeeld over zeventien branches, werden onderwerpen aan een scan, waarbij gekeken werd naar tal van belangrijke veiligheidskenmerken waaraan een website zou moeten voldoen. Bijvoorbeeld of klantgegevens wel versleuteld worden verzonden.

Volgens Chris Montijn, cyberexpert bij Perfect Day, moeten ondernemers in Nederland zich realiseren dat een onvoldoende beveiliging niet alleen funest is voor henzelf, maar ook een gevaar kan zijn voor werknemers, leveranciers en klanten.

‘Website is centrum van ondernemer, leveranciers en klanten’

“De website vormt immers vaak een centrale functie in het verbinden van deze partijen. Als het dataverkeer bijvoorbeeld niet goed versleuteld is, kunnen hackers inbreken in het bestelproces van een webshop of de afhandeling van een contactformulier. Op deze manier hebben ze niet alleen toegang tot de namen en adressen van klanten, maar kunnen ze ook bij betaalgegevens komen.”

Webshop-pakket is geen garantie voor veiligheid

Chris denkt niet dat een onveilige website komt door onverschilligheid van de ondernemer. “Wat wij vaak zien, is dat bedrijven een pakket afnemen bij bijvoorbeeld een webshop- of hostingpartij en er daarmee vanuit gaan dat alles geregeld is. Dit blijkt een gevaarlijke aanname. Zo checkten wij vorig jaar op de Webwinkel Vakdagen zo’n tachtig sites van webwinkels waarvan een groot deel een professioneel webshoppakket afnam. Slechts één van hen voldeed aan de veiligheidseisen.”

