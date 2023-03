Bijna 200.000 ondernemers te laat met btw-aangifte

Heb je in januari niet op tijd je btw-aangifte ingediend of betaald? Dan krijg je net als 192.154 andere ondernemers eind deze maand een naheffingsaanslag. Hierop kan een geschat btw-bedrag staan, dat vaak hoger is dan de btw die je daadwerkelijk moet betalen. Ook krijgen sommige ondernemers een boete.

Wanneer je de btw-aangifte en betaling niet op tijd, of zelfs helemaal niet hebt gedaan, krijg je in de komende dagen een naheffingsaanslag. Aangezien de Belastingdienst je aangifte omzetbelasting niet heeft ontvangen, weten zij niet hoeveel facturen je hebt verstuurd en ontvangen.



Geschat btw-bedrag vaak veel te hoog

Hoeveel btw je nog moet afdragen, is bij hen dus ook niet bekend. Daarom kun je een naheffingsaanslag ontvangen met een geschat btw-bedrag. Veel ondernemers schrikken van het geschatte bedrag, dat vaak veel hoger is dan je daadwerkelijk zou moeten afdragen.

Twee boetes bij verzuimen btw-aangifte.

Met de checklist naheffingsaanslag kun je controleren of je de aanslag terecht hebt ontvangen. Ook lees je hier welke stappen je moet nemen. Is de aanslag terecht, dan moet je boetes betalen. Voor het te laat indienen van je btw-aangifte betaal je 68 euro. Heb je het btw-bedrag niet of te laat betaald, dan kost dit je drie procent van het btw-bedrag. De minimale boete ligt hier op 50 euro.

Zo voorkom je een naheffingsaanslag

Om een naheffingsaanslag te voorkomen is het belangrijk om altijd (tijdig) btw-aangifte te doen. Ook als je het afgelopen kwartaal geen omzet hebt gemaakt. Hetzelfde geldt voor de betaling. Heb je je btw-aangifte gedaan via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kun je via de betaallink eenvoudig betalen met iDeal. Dit kan tot maximaal 50.000 euro.

De deadlines voor de btw-aangiftes zijn ieder jaar op de volgende datums: 31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober.