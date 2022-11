Btw-aangifte nu met iDEAL te betalen

Ondernemers die Mijn Belastingdienst Zakelijk gebruiken om btw-aangifte te doen, kunnen vanaf vandaag de btw afrekenen met iDEAL. Dit was al langer mogelijk in boekhoudpakketten, maar nu dus ook bij de eigen site van de belastingdienst.

Ondernemers moeten verplicht periodiek btw-aangifte doen. Veel ondernemers doen dit via de website van de belastingdienst, maar dit kost vaak veel tijd. Daarom is aangiftesoftware populair en zijn er ook steeds meer boekhoudprogramma’s waarin ondernemers direct de aangifte kunnen doen en betalen.

iDEAL-betalingen al goed voor €1,4 miljard

Het betalen van de omzetbelasting en loonheffing via iDEAL was al mogelijk via boekhoudpakketten. Naar eigen zeggen waren de iDEAL-betalingen aan de belastingdienst in 2022 tot nu toe goed voor 1,4 miljard euro.

Belasting betalen wordt makkelijker

“Mensen mogen van de Belastingdienst verwachten dat wij het hen zo makkelijk mogelijk maken om belasting te betalen”, zegt Paul Jairath, programmamanager bij de Belastingdienst. “Bijvoorbeeld door betalen met iDEAL toe te voegen aan Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo kunnen ondernemers eenvoudiger aan hun administratieve verplichtingen voldoen en helpen we hen fouten te voorkomen.”

‘Bij een betaling via iDEAL zijn betalingsgegevens al ingevuld.’

De belastingdienst hoopt ergernissen en herstelacties van ondernemers te voorkomen. Wanneer een ondernemer een betaling via iDEAL gaat doen, zijn het betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag al ingevuld. De betaling kost op die manier minder tijd.