Belastingdienst start sms-actie

Ondernemers ontvangen vandaag en morgen een sms-bericht van de belastingdienst. Het bericht dient als herinnering aan de btw-aangifte over het derde kwartaal van 2022, die uiterlijk 7 november binnen moet zijn.

De belastingdienst start deze week met een sms-actie om ondernemers die nog geen btw-aangifte over het 3e kwartaal van dit jaar te herinneren aan de deadline van 7 november. Na die datum krijgen ondernemers een boete voor de te late aangifte. Als aangiftes en betalingen uit eerdere tijdvakken al te laat zijn, ontvangen ze alsnog een boete.

Voorkomen naheffingsaanslagen

“Door deze groep ondernemers proactief te benaderen, willen we voorkomen dat ze in de problemen raken, met bijvoorbeeld naheffingsaanslagen”, vertelt algemeen directeur Esther de Leeuw van Klantinteractie en -services. “Door middel van deze kleine actie, herinneren we ondernemers eraan om de btw-aangifte zo snel mogelijk te doen. Want het zou zonde zijn als de belastingdienst na 7 november naheffingsaanslagen moet versturen.”

‘Na de pilot kwamen er 48.804 meer aangiftes binnen.’

In augustus voerde de belastingdienst al een pillottest uit waar ruim 92.000 ondernemers aan meededen. Zij kregen 3 en 4 augustus een sms-bericht. Achteraf bleek dat er in totaal 82.466 aangiftes binnenkwamen. In dezelfde periode van het voorgaande kwartaal kwamen er 48.804 minder aangiftes binnen. Toen werd de sms-actie niet uitgevoerd.

Afzender is 0800 0543

Het sms-bericht dat ondernemers ontvangen is komt van de afzender 0800 0543. Volgens de website van de belastingdienst is de tekst: “Doe uiterlijk 7 november btw-aangifte bij de Belastingdienst, ook als u in deze periode geen omzet had. Indien noodzakelijk, doe dan ook gelijk uw betaling.” Andere teksten, van andere afzenders, zijn niet van de belastingdienst zelf.