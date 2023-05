Btw-aangifte al ruim 200.000 keer betaald via iDEAL

Sinds iDEAL is toegevoegd aan Mijn Belastingdienst Zakelijk hebben ondernemers al meer dan 200.000 keer op deze manier hun btw betaald. De belastingdienst wilde de btw-aangifte voor ondernemers gemakkelijker maken met deze mogelijkheid. Naar eigen zeggen voorkomt het naheffingen en boetes.

Sinds november 2022 is het voor ondernemers mogelijk om de btw-aangifte met iDEAL te betalen. De belastingdienst hoopte toen ergernissen en herstelacties van ondernemers te voorkomen. Het betalingskenmerk, rekeningnummer en het bedrag zijn namelijk al ingevuld, waardoor er minder fouten gebeuren. Bij veel boekhoudprogramma’s werkt dit al langer op deze manier.

‘We maken het makkelijker voor ondernemers om verplichtingen na te komen.

Veel gegevens zijn op die manier al ingevuld

“Meer dan 200.000 betalingen via iDEAL: een mooi aantal”, zegt Paul Jairath, projectleider bij de Belastingdienst. “Veel startende en kleine ondernemers doen de btw-aangifte zelf. We zien dat zij regelmatig onnodige fouten maken bij hun btw-aangifte en -betaling.”

Betaal je via iDEAL, dan werkt dat net als bij een webshop. Het goede betalingskenmerk, rekeningnummer en bedrag zijn al ingevuld en je kunt direct met iedere bank betalen. “Zo helpen we fouten voorkomen en maken we het makkelijker voor ondernemers om hun verplichtingen na te komen.”

Deadline 30 april

Op 30 april is de komende deadline van btw-aangifte voor ondernemers. Om iDEAL te gebruiken voor de betaling dienen ondernemers hun btw-aangifte nog steeds in via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Na het afsluiten van de aangifte is het terug te vinden onder ‘Ingestuurde aangiften’. In de kolom ‘Actie’ staat een iDEAL betaallink.