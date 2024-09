80% kleine bedrijven groeien of herstellen

In de eerste helft van dit jaar groeit of herstelt meer dan 80 procent van het kleinbedrijf in ons land. Het vertrouwen van ondernemers stijgt ook sterk. Wel hebben veel ondernemers in het kleinbedrijf te maken met regeldruk, rondom onder andere de ziektewet en verduurzaming.

Dit blijkt uit de nieuwste, veertiende, Kleinbedrijf Index van kredietverstrekker Qredits. Er deden meer dan 1.100 ondernemers in het kleinbedrijf mee.

Regeldruk zorgt voor verlies productiviteit

In het tweede kwartaal van dit jaar werden de effecten van regeldruk gemeten. De ondernemers gaven aan dat vooral regelgeving rondom de ziektewet, de verduurzaming en de aanvraag van subsidies en financieringen voor het verduurzamen van het bedrijf bijdragen aan regeldruk. Dat de regels rondom deze zaken erg complex zijn zorgt voor een verlies van arbeidsproductiviteit van 3,2 procent bij de ondernemers.

Vertrouwen ondernemers stijgt

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat het kleinbedrijf veerkrachtig is. Zo is ruim 80 procent van de bedrijven gegroeid of hersteld in het eerste halfjaar. Daarnaast steeg het ondernemersvertrouwen tussen het eerste en tweede kwartaal van +4 naar +29. Bovendien hebben ondernemers met personeel betere bedrijfsresultaten dan zzp’ers.

Ondernemersloon blijft laag

In het tweede kwartaal van 2023 bleek nog dat 30 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf minder dan het bijstandsniveau verdiende. En maar 42 procent verdiende het minimumloon of meer.

55% van de ondernemers in het kleinbedrijf verdient minder dan het minimumloon.

Dit jaar is het ondernemersloon nog niet veel beter. Volgens het onderzoek zit 55 procent onder het minimumloon. De meerderheid van de ondernemers in de culturele sector verdient zelfs onder bijstandsniveau (58 procent). Het ondernemersvertrouwen is in die sector dan ook het laagst (+6). Dit komt waarschijnlijk door de aangekondigde btw-verhoging in de cultuursector.