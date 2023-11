Loon 30% ondernemers onder bijstandsniveau

In het tweede kwartaal van dit jaar verdiende maar liefst 30 procent van de ondernemers in het kleinbedrijf minder dan het bijstandsniveau. Maar 42 procent van de ondernemers verdiende het minimumloon of meer. Dit is een significante daling in vergelijking met het eerste kwartaal, toen nog 53 procent van deze ondernemers het minimumloon of daarboven verdiende.

Dit blijkt uit de nieuwste Kleinbedrijf Index van kredietverstrekker Qredits, ondernemersvereniging ONL en de Hogeschool Utrecht. Meer dan 1.000 ondernemers deden mee en vulden een vragenlijst in. Het rapport heeft als doel de situatie van kleine ondernemers in ons land in beeld te brengen.

Ondernemersloon gedaald

In het vierde kwartaal van 2021 verdiende 40 procent van de kleine ondernemers het minimumloon of hoger. Dit aantal steeg in de tijd daarna, tot een piek van 53 procent in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar nu is er toch weer een daling, aangezien 42 procent in het tweede kwartaal van dit jaar van de ondernemers een minimumloon of hoger had.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening (64 procent) en technische beroepen (59 procent) verdienden hoger dan het minimumloon. De lonen van ondernemers in de culturele sector scoorden het laagst. Wel blijkt dat ondernemers met personeel een hoger loon verdienen dan ondernemers zonder personeel.

‘28% zat onder het minimumloon, maar boven bijstandsniveau.’

Tegelijkertijd verdiende 28 procent van de ondernemers in het tweede kwartaal dit jaar minder dan het minimumloon, maar wel meer dan het bijstandsniveau. En 30 procent verdiende dus minder dan het sociaal minimum.

Stabilisering nettomarges

Volgens het onderzoek lukt het ondernemers om de nettomarges te stabiliseren, terwijl de kosten blijven stijgen in een krimpende economie. “Dit impliceert dat ondernemers er alles aan doen om de continuïteit van hun bedrijf te waarborgen. En dus minder loon uit de zaak halen om het bedrijf zo gezond mogelijk te houden”, aldus Qredits.