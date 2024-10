Bijna 80% minder nieuwe zzp’ers in 2024

De groei van het aantal nieuwe zzp’ers lijkt af te vlakken. In heel 2023 schreven bijna 160.000 zelfstandigen zich in bij de Kamer van Koophandel, een recordaantal. Dit jaar is dat aantal een stuk lager: maar 31.820 zelfstandigen schreven zich tot nu toe in.

Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse dataspecialist BoldData. Ons land kent op dit moment zo’n 1,3 miljoen zzp’ers. Uit eerder onderzoek bleek nog dat er sinds 2010 bijna 1 miljoen nieuwe ondernemers gestart zijn. Die groei vlakt steeds meer af.

Maar 19,9% van het aantal in 2023

Volgens BoldData was er in 2023 een sterke piek in het aantal inschrijvingen van nieuwe zelfstandigen zonder personeel bij de KvK. Er meldden zich toen 160.000 zelfstandigen aan. Dit jaar hebben 31.820 zelfstandigen zich tot nu toe ingeschreven. Dit komt neer op een percentage van 19,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

‘De dalende trend is in alle sectoren te zien’

Zoals te verwachten is, is de dalende trend zichtbaar in alle sectoren. Het grootste verschil is te zien in de zakelijke dienstverlening. Vorig jaar startten er nog 135.635 zelfstandigen in die sector, zoals accountants, architecten en recruiters. Dit jaar zijn dat er maar 25.870.

‘Daling zal doorzetten’

“We verwachten dat deze daling ook in de laatste maanden van 2024 doorzet. Vanaf 2025 gaat de Belastingdienst volledig handhaven op schijnzelfstandigheid. Ook de zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Zelfstandig ondernemer zijn wordt dus steeds minder aantrekkelijk”, vertelt Daan Wolff van BoldData.