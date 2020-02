Zzp’er moet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Zzp’ers in Nederland moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De premie wordt inkomensafhankelijk, maar zal naar verwachting maximaal 200 euro per maand zijn.

Het maandbedrag dat zzp’ers via deze verplichte verzekering kunnen krijgen in geval van arbeidsongeschiktheid is door sociale partners (verenigd in de Stichting van de Arbeid) vastgesteld op een maximum van 1650 euro per maand bruto. Dit maximumbedrag is lager dan het maandbedrag dat werknemers in loondienst kunnen krijgen, maar dit komt omdat men de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers betaalbaar wil houden.

Premie afhankelijk van inkomen en wachttijd

Zoals gezegd wordt de premie inkomensafhankelijk, maar zullen zzp’ers hier naar verwachting niet meer dan 200 euro bruto per maand aan kwijt zijn. De premie is niet alleen afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige zonder personeel, maar ook van de tijd die men zelf moet zien te overbruggen zonder inkomen.

Standaard wachttijd is een jaar

Zzp’ers kunnen kiezen of ze na een halfjaar, een jaar of na twee jaar gebruik willen maken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wordt er gekozen wordt twee jaar, dan zal de premie lager uitvallen. Wordt er helemaal niet gekozen, dan geldt een standaard wachttijd van een jaar.

Ondernemers die een hogere uitkering willen of zelf dat jaar niet uit eigen zak willen overbruggen kunnen er zelf voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten of zich aansluiten bij een broodfonds.

Dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zat aan te komen, was al duidelijk uit het pensioenakkoord. Deze week is er door de sociale partners inhoudelijk een akkoord bereikt over de hoofdlijnen. Het zal nu worden voorgelegd aan de achterban en het plan is om volgende week de plannen te presenteren aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Het plan wordt nu voorgelegd aan de achterban.

Deel