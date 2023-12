ZZUPER: ‘betaalbaar alternatief voor AOV’

Een groot deel van de zelfstandigen in Nederland heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor deze groep kan ZZUPER financiële zekerheid en stabiliteit bieden. Het is al beschikbaar via intermediairs, maar lanceert nu een crowdfundingcampagne om direct de verzekeringen te verkopen aan ondernemers.

Volgens onderzoek had begin dit jaar 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel in ons land een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Er is dus een groep aan zzp’ers die nog geen voorziening getroffen heeft. Daarnaast bleek uit ander onderzoek dat 23,5 procent van de zzp’ers geen spaargeld heeft om op terug te vallen bij afnemende inkomsten.

Ondernemer Sander Franken bedacht enkele jaren geleden een nieuwe verzekeringsoplossing voor zelfstandigen, genaamd ZZUPER. Met Paul Hissink en Jonathan Bouma werkte hij het concept verder uit en samen willen ze het product verder laten groeien.

‘Laagdrempelige verzekering’

“ZZUPER is een laagdrempelige verzekering voor zelfstandig ondernemers. Op basis van objectieve criteria keren wij bij uitval een vast bedrag uit aan onze klanten. Daardoor is het een betaalbaar alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering”, vertellen de oprichters.

Klanten krijgen een eenmalige belastingvrije uitkering van maximaal 300.000 euro.

Klanten kunnen een eenmalige belastingvrije uitkering ontvangen van maximaal 300.000 euro, voor gemiddeld 10 procent van de premie van een AOV. Volgens de oprichters is de verzekering eenvoudig online af te sluiten met een gezondheidsverklaring. Er is daarbij geen tussenkomst van een adviseur. Verzekeren kan vanaf 30 euro per maand en ondernemers in vrijwel alle beroepen kunnen een verzekering afsluiten.

15.000 nieuwe klanten

Op dit moment is de verzekering via intermediairs af te sluiten, maar de oprichters gaan het product binnenkort rechtstreeks aan ondernemers aanbieden. Om dit voor elkaar te krijgen willen de oprichters een marketingcampagne lanceren.

‘Dankzij een lening kan ZZUPER een marketingcampagne starten.’

Vandaag lanceert het crowdfunding-platform Geldvoorelkaar.nl een financieringscampagne voor ZZUPER. Met deze lening realiseren de oprichters een marketingbudget van één miljoen euro. “Het is ons gezamenlijke doel het komende jaar 15.000 nieuwe klanten aan te sluiten. U gaat ons terugzien in tv-commercials, reclamemasten en online.”