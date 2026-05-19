New10: ‘groei mkb staat voor grote uitdagingen’

Bedrijven met twee tot vijftig medewerkers doen het goed in Nederland, maar liefst 75 procent van hen maakte afgelopen boekjaar winst. Toch heeft een deel van hen ook met uitdagingen te maken. Twee op de drie mkb-ondernemers ervaren minstens drie barrières die verdere groei in de weg staan.

Dit blijkt uit onderzoek van New10, een financieringsplatform van ABN AMRO voor het mkb. Er deden 553 Nederlandse ondernemingen, met twee tot vijftig medewerkers, mee aan het onderzoek. De onderzoekers willen hiermee het ecosysteem van middelgrote ondernemingen in het land in kaart brengen.

Toekomstige groei niet vanzelfsprekend

Volgens New10 zijn deze bedrijven goed voor drie miljoen banen en 30 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Hoewel het merendeel van de ondernemers in het onderzoek zegt winst te hebben gemaakt, denkt de meerderheid ook dat volgende groei niet vanzelfsprekend is. Meer dan de helft (57 procent) zegt dat toekomstige groei afhangt van de keuzes die ze nu maken.

Personeelstekorten remmen groei

Mkb’ers moeten met name keuzes maken over hoe ze omgaan met de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld om regelgeving, zoals vergunningen. Netcongestie, huur en hypotheeklasten, gebrek aan ruimte en slechte bereikbaarheid werden ook genoemd. Zo zegt 17 procent een verhuizing naar een andere regio te overwegen.

De meest voorkomende uitdaging voor het mkb ligt bij het vinden van mensen. Zo’n 40 procent zegt dat de groei geremd wordt door het personeelstekort. Ook zei een even grote groep het lastig te vinden om met veel grotere bedrijven te concurreren om werknemers.

52% van de ondernemers met 11 tot 25 werknemers zei dat het personeelstekort de groei remt

In de groep ondernemers met 11 tot 25 werknemers zei zelfs 52 procent dat het personeelstekort de groei remt. Bij bedrijven met twee tot 10 medewerkers is het aandeel 30 procent.

‘Ondernemers zoeken nu personeel buiten de grens’

“Het is voor ambitieuze ondernemers erg lastig om nieuwe medewerkers te vinden in Nederland. Een groot deel van deze ondernemers zoekt nu personeel over de grens, en zet steeds vaker AI in voor hun bedrijfsvoering”, zegt Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht.

57% heeft financiering gebruikt

Bijna drie van de vijf (57 procent) bedrijven heeft één of meerdere vormen van financiering gebruikt. Dit werd vooral ingezet om cashflow te overbruggen, om investeringen mogelijk te maken of om groei te versnellen. Bijna 25 procent zegt achteraf dat eerder financieren hen verder zou hebben gebracht. Toch zegt ook 45 procent liever eigen geld dan vreemd vermogen te gebruiken om te groeien.

Bedrijven die op tijd investeren met extern kapitaal schalen sneller op

Volgens de onderzoekers remmen ondernemers daarmee vaak hun eigen groei af. Bedrijven die op tijd investeren met extern kapitaal schalen namelijk sneller op. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is het feit dat vrouwelijke ondernemers financiering vaker inzetten om te investeren in toekomstige groei.