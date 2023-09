Het mkb heeft een Techleap nodig

Om de financieringsproblematiek bij het mkb op te lossen, is meer aandacht vanuit het nieuwe kabinet voor dit probleem nodig. Volgens betrokkenen moet er een aanjager komen, zoals Techleap.

In april dit jaar zegde demissionair-minister Micky Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (VVD) de Stichting MKB Financiering subsidie toe om een financieringshub voor het mkb te ontwikkelen. Met dit platform moet er meer publieke ondersteuning komen voor het verstrekken van mkb-financiering.

‘Breed gedragen steun in de huidige kamer’

“De val van het kabinet heeft geen consequenties voor de voortgang van dit platform. We werken gewoon door aan de verdere uitbouw”, vertelt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering. “Gelukkig is er in de huidige Kamer breed gedragen steun om de financieringsproblematiek aan te pakken. Er moet echt iets gebeuren. We zijn nu bezig om banken en accountants achter dit initiatief te krijgen.”

Opzetten marktplaats voor mkb

Kleverlaan en ONL-voorman Hans Biesheuvel vinden dat het nieuwe kabinet zich moet buigen over financieringen voor het mkb. “Het ontbreekt aan een belangrijke ‘marktplaats’ waar ondernemers uit het middenbedrijf makkelijk terecht kunnen voor advies en financiering. Dat moet echt onder de aandacht worden gebracht van de politiek”, aldus Biesheuvel. “Het moet bij het nieuwe kabinet niet bij mooie woorden blijven, maar er moet worden doorgepakt met daden. In het regeerakkoord moet hier iets over worden opgenomen.”

‘Om het project echt belang te geven is er een aanjager nodig, zoals Techleap.’

In het Verenigd Koninkrijk bestaat er al een dergelijke marktplaats, de British Business Bank. Het opzetten hiervan heeft jaren geduurd. “Het is een project van lange adem waar banken, non-bancaire financiers en overheden hun schouders onder moeten zetten. Er zullen ook heilige huisjes geslecht moeten worden. Om het echt belang te geven is er daarom een aanjager nodig à la Techleap”, zegt Kleverlaan.