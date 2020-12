Kwart ondernemers gaat minder investeren in 2021

Bijna een kwart van de ondernemers in het kleinbedrijf denkt minder te gaan investeren in 2021. Dit in vergelijking met hoeveel geld ze dit jaar in het bedrijf hebben gestoken. Niet geheel verrassend is het de coronacrisis die de investeringsplannen vertraagt.

Van de ondernemers in het kleinbedrijf (ondernemingen met vijf tot vijftig man personeel) verwacht 13 procent daarentegen juist meer te gaan investeren in het nieuwe jaar. Per saldo gaat het dus om 11 procent in het kleinbedrijf dat een afname van de investeringen verwacht. Ter vergelijking: in het middenbedrijf gaat het per saldo om 4 procent en bij grote bedrijven per saldo om 2 procent.

Dit alles blijkt uit onderzoek dat het CBS heeft gedaan voor het Jaarbericht Staat van het MKB 2020.

Weinig investeringen in horeca en cultuursector

Vooral in de horeca en in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie zal er naar verwachting veel minder worden geïnvesteerd in het nieuwe jaar. Deze sectoren hebben het de afgelopen maanden erg zwaar gehad als gevolg van de coronamaatregelen en er is financieel dus weinig ruimte om te investeren.

Veel horeca-ondernemers gaan minder investeren.

Zo’n 42 procent van de horeca-ondernemers in het mkb verwacht minder te investeren, terwijl 17 procent denkt juist meer geld in hun onderneming te gaan stoppen. Bij de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie verwacht 11 procent een toename en 34 procent een afname.

Veel investeringen verwacht vanuit onroerend goed

De enige sector waarbij ondernemers in zowel het klein- als middenbedrijf per saldo een toename in investeringen verwachten is die van onroerend goed. In het middenbedrijf verwacht 43 procent meer te investeren, terwijl slechts 1 procent een afname verwacht.

In het derde kwartaal van dit jaar gaf 36 procent van het middenbedrijf en 27 procent van het kleinbedrijf aan dat de geplande investeringen door corona langzamer zijn doorgevoerd of later zijn gestart. Ongeveer 7 procent van het mkb heeft zelfs alle investeringen geschrapt.

