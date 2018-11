Ondernemers vinden makkelijker een financiering

Elk jaar wordt de derde vrijdag van november uitgeroepen tot dag van de ondernemer. Dit jaar is dat vandaag. Er wordt stilgestaan bij wat voor een belangrijke rol het mkb en de zzp’ers spelen in de Nederlandse economie. Ondernemers zorgen voor de meeste banengroei en hebben steeds minder moeite om aan financiering te komen.

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia, dat onder meer berekende dat van 2014 tot en met 2016 (meer recente data is niet voorhanden) meer dan de helft van de netto banengroei toegeschreven kan worden aan het midden- en kleinbedrijf. En dan is de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel hier nog niet meegerekend.

Financiering vinden wordt steeds makkelijker

Na de financiële crisis hadden veel ondernemers in het mkb moeite om aan voldoende financiering te komen. Die jaren lijken nu voorbij, want al meer dan vijf jaar op rij is er een daling van het aantal bedrijven voor wie toegang tot financiering het grootste probleem is.

Hier tegenover staat echter wel een jaarlijkse toename van het aantal bedrijven voor wie het vinden van goed personeel het grootste probleem is. Vorig jaar ging het om een kwart van alle midden- en kleinbedrijven in ons land. Dit is overigens geen typisch Nederlands probleem, in de gehele Europese Unie speelt momenteel deze kwestie, zoals goed is te zien in onderstaande grafiek:

Deel