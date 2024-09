Versoepeling KOR komt eraan

Per 1 januari 2025 verandert de kleineondernemersregeling (KOR). Ondernemers zitten niet meer 3 jaar vast aan de regeling, maar kunnen zich op elk moment afmelden. Daarnaast komt er een EU-KOR, waarmee je een btw-vrijstelling in andere EU-landen krijgt.

Dit laat de belastingdienst vandaag weten. Ondernemers met een jaaromzet tot 20.000 euro kunnen de kleineondernemersregeling aanvragen. Dit houdt in dat ze niet meer btw-plichtig zijn. Goederen en producten worden verkocht zonder btw. Dit betekent ook dat deelnemers de btw niet meer terug kunnen krijgen over kosten. Hierdoor past de KOR niet bij elke onderneming.

Versoepeling regels

De KOR wordt versoepeld vanaf 1 januari 2025. Ondernemers die zich tussen 1 oktober en 3 december aanmelden krijgen vanaf 1 januari te maken met de nieuwe regels, evenals ondernemers die nu al onder de regeling vallen.

‘De belastingdienst wil het voor ondernemers makkelijker maken om belastingzaken te regelen’

Aanmelden wordt bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger: dit gaat vanaf 1 oktober via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Nu moeten ondernemers dit nog regelen via een papieren formulier. De belastingdienst hoopt het zo voor ondernemers makkelijker te maken om hun belastingzaken te regelen.

Afmelden en opnieuw aanmelden ook makkelijker

Op dit moment zijn ondernemers drie jaar lang verbonden aan de KOR, maar vanaf 1 januari is het mogelijk om je vrijwillig af te melden voor de regeling. De termijn van drie jaar vervalt dan dus.

Als een ondernemer zich daarna toch weer wil aanmelden, kan dat ook weer sneller. Nu moeten ondernemers drie jaar lang wachten, maar vanaf 1 januari zijn ze het lopende jaar van de afmelding en het jaar erop uitgesloten van deelname.

‘Het wordt mogelijk interessanter voor ondernemers om deel te nemen aan de KOR’

“Kortgezegd versoepelen de regels”, zegt Ferry Hoogerheijde van de Belastingdienst. “Het wordt makkelijker om je aan en af te melden voor de regeling. Door deze versoepelingen wordt het mogelijk interessanter voor ondernemers om deel te nemen aan de KOR. Want dat kan gunstig voor je zijn.”

Introductie EU-KOR

Een andere grote verandering is de introductie van de EU-KOR. Daarmee kunnen ondernemers in ons land een btw-vrijstelling aanvragen voor één of meer EU-landen waar ze zakendoen. Het bedrijf moet wel een hoofdvestiging in Nederland hebben. Daarnaast mag de jaaromzet (in alle EU-landen, inclusief Nederland) niet hoger dan 100.000 euro zijn.