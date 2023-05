Techleap introduceert LET Award

Belangenorganisatie Techleap introduceert de Leading Entrepreneur in Tech-Award (LET Award). Stichting LOEY, dat de afgelopen tien jaar de LOEY-Award voor de beste online ondernemer van Nederland uitreikte, draagt daarmee het stokje over aan de organisatie.

Techleap is een instantie die zich inzet voor de belangen van ondernemers. Het wil met name het tech-ecosysteem van Nederland versnellen. Nu introduceert het een nieuwe award, waarmee de organisatie het techlandschap de erkenning wil geven die het verdient.

LET Award voor ambitieuze ondernemer

De LET Award staat voor een ambitieuze ondernemer met een sterkgroeiende innovatieve scale-up. De kern van de onderneming moet uit tech bestaan. Daarnaast moet de ondernemer als inspiratiebron dienen voor anderen binnen het ecosysteem.

‘Een jury selecteert de winnaar op basis van nominaties en interviews.’

Techleap wil aandacht vestigen op het werk van Nederlandse ondernemers in de techsector en hun maatschappelijke en economische impact. Een vakjury zal op basis van nominaties en interviews de winnaar selecteren. De award wordt uitgereikt op 9 mei, tijens het BOLD-community event van Techleap.

‘We mogen trots zijn op onze techondernemers’

“We mogen trots zijn op onze techondernemers, de bedrijven die ze hebben gebouwd en de impact die ze maken. We willen deze ondernemers en hun bedrijven in de schijnwerpers zetten, om stil te staan bij hun prestatie en hun succes te vieren, als rolmodellen voor toekomstige ondernemers”, zegt Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl.