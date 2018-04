Startups hebben moeite met internationale groei

Het is maar weinig Nederlandse startups gegund om ook buiten de landsgrenzen succesvol te zijn. Uit onderzoek blijkt dat het slechts in 0,4 procent van de gevallen lukt. De ondersteuning vanuit de overheid en markt sluit onvoldoende aan op de behoefte van internationaal ingestelde startups.

Dit komt naar voren uit het rapport ‘International groeien voor startups‘, dat vorige week werd overhandigd aan prins Constantijn van Oranje. Ten opzichte van 2016 zijn de investeringen in de Nederlandse techsector vorig jaar met 32 procent toegenomen, terwijl investeringen in startups met 22 procent stegen.

En ondanks dat ons land na Ierland – op basis van het aantal gecreëerde banen – de snelst groeiende startupbranche van Europa is, weet toch slechts één op de twintig bedrijven groeicijfers van meer dan 20 procent jaar na jaar vast te houden. Volgens het rapport is een belangrijke reden hiervoor dat ons land voor veel bedrijven een erg beperkte markt biedt. “Om exponentieel te blijven groeien, moeten zij dus in een vroeg stadium buitenlandse markten veroveren. En dat is lang niet eenvoudig.”

Aanbevelingen om startups te helpen

In het rapport staan een aantal aanbevelingen die de ondersteuning aan startups die internationaal willen moet verbeteren. Zo moet er meer ruimte komen voor de voorbereiding, versterking en ondersteuning van dergelijke ondernemingen en moeten de beschikbare kennis, netwerk en middelen vraaggerichter worden ingezet. Ook een gedeelde visie door overheid en markt is belangrijk, zo onderstreept het rapport.

‘Internationale groei wordt onderschat’

“Startups gaan te vroeg en onvoorbereid de grens over. Internationale groei wordt onderschat. Dat is ook de reden dat DutchBasecamp hier bijvoorbeeld masterclasses en coachingprogramma’s voor heeft ontwikkeld”, aldus directeur Isabel Brouwer. “Tegelijkertijd bouwen we aan een infrastructuur om het internationaal schalen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld met onze netwerken in steden als San Francisco en Berlijn.”

