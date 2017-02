JMango360: ‘De Amerikaanse droom is nu binnen handbereik’

We kennen allemaal de Amerikaanse successen in Nederland. Denk aan Uber, Airbnb, Google of Microsoft. De successen van Nederlandse bedrijven in Amerika zijn minder bekend, maar zijn er gelukkig ook. Om nieuwe kansen hierop te vergroten is begin dit jaar een handelsmissie georganiseerd onder leiding van minister Henk Kamp van Economische Zaken en prins Constantijn van Oranje. Een selecte groep Nederlandse bedrijven, waaronder JMango360, werd uitgenodigd om mee te gaan.

Een succes in Nederland is eigenlijk al bijzonder als je bedenkt dat maar liefst tachtig procent van nieuwe bedrijven uiteindelijk vastloopt op een te geringe verkoop of de financiering. Nog kleiner is het aantal dat zelfs buiten onze landsgrenzen wil ondernemen en slechts een handvol durft ook naar Amerika te kijken. Maar de potentie hiervan is zo groot dat ze op hun gebied de wereld werkelijk kunnen veranderen. Een selectie van bedrijven die als dermate kansrijk werd gezien is uitgenodigd voor een handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten, waar ze werden geholpen bij het vinden van partners en investeerders.

Voor JMango360, een mobiele app-ontwikkelaar en een van de bedrijven die behoorde bij de genodigden, kwam de handelsmissie op het juiste moment. “We hebben al een tijdje het plan om ons daar te vestigen”, vertelt CEO Berry de Kort ons. Amerika is voor hem niet alleen interessant omdat het daar allemaal gebeurt qua bedrijfsinvesteringen en waarderingen, maar ook omdat het een grote homogene markt is. “Door mee te gaan met de missie kon ik eenvoudig contacten leggen met een aantal succesvolle Nederlanders die daar al gevestigd zijn.”

Consument wil alles bedienen via zijn smartphone

De handelsmissie begon op de technologiebeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste consumentenbeurs voor elektronica ter wereld. Wat Berry daar vooral opviel, was dat alles smart was. “De gemiddelde consument is druk en besteedt zijn vrije tijd liever aan zelfontplooiing dan aan huishoudelijke klusjes. In de beurshallen struikelde je dan ook over gadgets als robotstofzuigers en automatische vouwmachines.”

Dat de hedendaagse consument alles wil bedienen via z’n mobiele telefoon, geeft JMango360 volgens Berry voldoende bestaansrecht. “Om de consument goed bij de omnichannel-strategie te kunnen betrekken, heb je nu eenmaal zijn mobiel nodig. Al was het alleen maar voor geotracking en het creëren van betrokkenheid en loyaliteit. Het hebben van een website is niet meer voldoende. Om belangrijke informatie van de klant vast te houden, heb je de native technologie nodig die wij bieden.”

‘De aanwezigheid van Prins Constantijn opende veel deuren’

De missie werd vervolgd in Silicon Valley. In de thuishaven van bedrijven als Apple en Facebook hadden de deelnemers diverse bedrijfsbezoeken, netwerkevents en rondetafelgesprekken met potentiële Amerikaanse zakenpartners en investeerders. “We hebben onder meer het hoofd van de sales- en marketingafdeling van Tesla gesproken. Erg interessant, maar wat mij nog meer inspireerde, waren de succesverhalen van andere Nederlandse ondernemers. Zoals de twee oprichters van OfferUp die in 2012 een Amerikaanse marktplaats hebben opgezet die inmiddels wordt gewaardeerd op 1,2 miljard dollar.”

De aanwezigheid van minister Henk Kamp en prins Constantijn was volgens Berry een grote pre. “Vooral de aanwezigheid van een lid van het koningshuis had veel toegevoegde waarde. We hadden bijvoorbeeld een formeel diner, waarbij zijn komst voor menig genodigde de doorslag gaf om toch aanwezig te willen zijn. Voor mij vormde dit diner een uitlezen kans om even bij te praten met een bestuurdslid van Magento, die ik anders heel lastig of misschien wel helemaal niet te zien krijg.”

‘Om Amerikaans geld te krijgen moet je in de VS zitten’

Hoewel de afstanden in de Verenigde Staten vele malen groter zijn dan hier, werd het Berry duidelijk dat het wat netwerken betreft hetzelfde werkt als thuis in Nederland. Dat geldt ook voor het vinden van Amerikaanse investeerders. “Ondanks dat we in samenwerking met partners als het Amerikaanse Magento en het Canadese Lightspeed diverse Amerikaanse apps hebben uitgebracht, is een Amerikaanse vestiging een must. Om echt iets voor elkaar te krijgen, moet je er simpelweg fysiek zijn.”

Dat er in de Verenigde Staten al talloze partijen zijn die mobiele applicaties uitbrengen, ziet Berry niet als een belemmering. “Wij zien ons bedrijfsmodel desondanks als voldoende disruptive. Er zijn zeker alternatieven waarmee je tot een soortgelijke oplossing komt, maar slapen was voordat Airbnb bestond ook geen probleem en zonder Uber was er ook al een taxi-oplossing waarmee je van A naar B kon komen. Doordat JMango360 een app-oplossing biedt waarmee de retailer zelf zijn eigen app kan samenstellen wordt deze opeens bereikbaar voor een compleet nieuwe markt van ondernemers, die staan te springen om aan deze behoeftes van de klant te voldoen. Door een goede track record op te bouwen, ben ik ervan overtuigd dat wij ook de retailmarkt in Amerika op zijn kop kunnen zetten.”

