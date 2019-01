70% online bedrijven doet internationaal zaken

Relatief veel online ondernemingen doen internationaal zaken. Wereldwijd ligt dit percentage inmiddels op 70 procent, terwijl het in ons eigen land zelfs nog hoger ligt, op 76 procent. Toch zijn er een aantal zaken, zoals het toenemende protectionisme, importtarieven en regelgeving, die de groei dreigt af te remmen.

Dat concludeert softwareplatform Stripe [pdf] na het ondervragen van negenduizend respondenten uit vijftien verschillende landen. Wereldwijd doen dus zeven van de tien online ondernemingen niet alleen zaken in eigen land, maar ook daarbuiten. Dit percentage ligt veel hoger dan in andere industrieën.

Nederlandse bedrijven vaker internationaal dan Duitse

In Nederland komt men uit op 76 procent en daarmee zijn onze online ondernemingen meer internationaal georiënteerd dan bedrijven in bijvoorbeeld Duitsland (71 procent) en het Verenigd Koninkrijk (60 procent). Al is dat natuurlijk ook te verklaren uit het feit dat voor veel bedrijven het doen van zaken in deze grote markten alleen al vaak voldoende klanten en omzet oplevert.

De online ondernemingen die ook internationaal actief zien volgens het onderzoek hun omzet met gemiddeld 141 procent sneller groeien dan bedrijven die langzamer zijn met hun internationale expansie. Ook neemt het aantal medewerkers bij deze ‘global natives’ 15 procent sneller toe.

Hoge kosten om te voldoen aan regelgeving

Toch is het niet allemaal rozegeur en maneschijn bij dit type bedrijven. Ze zeggen namelijk dat het toenemende protectionisme, importtarieven en regelgeving een gevaar vormen voor deze groei. Onder de respondenten zijn er zelfs ondernemingen die tot 38 procent van hun nettowinst besteden aan het voldoen aan regelgeving en compliance. En de kosten hiervoor nemen toe, zegt de helft van de ondervraagden.

Wanneer Nederlandse bedrijven ook zaken gaan doen in het buitenland, dan is de eerste logische uitbreiding naar één of meerdere landen in de Europese Unie (38 procent). Andere populaire uitvalsbases zijn Noord-Amerika (15 procent) en Zuid-Amerika (11 procent).

Social media belangrijk kanaal voor expansie

Voor de helft is social media het belangrijkste kanaal om hun producten en/of diensten aan een internationaal publiek aan te bieden, gevolgd door advertenties (43 procent) en het lokaliseren van de website (40 procent). Stripe noemt de wijze waarop deze ondernemingen internationale markten betreden “typerend voor online ondernemingen”.

