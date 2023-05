Qredits heeft weer groen licht voor nieuwe mkb-financieringen

Kredietverstrekker Qredits kan dankzij een garantieovereenkomst met het Europees Investeringsfonds (EIF) minstens 100 miljoen euro aan leningen gaan verstrekken. Hiermee wil het 5.000 Nederlandse micro-ondernemingen gaan financieren. Vooral jongeren, vrouwelijke ondernemers en ondernemingen van migranten profiteren van de leningen.

Vorig jaar kwam de vijfde Kleinbedrijf Index van Qredits uit, waarin bleek dat 30 procent van de kleine ondernemers in ons land slecht is in verkopen. Dit draagt bij aan een lage bedrijfsomzet. Qredits ondersteunt deze ondernemers met krediet.

Portefeuille van 100 miljoen euro

Kredietverstrekker Qredits richt zich op micro-ondernemingen. Deze week kondigt het bedrijf aan dat het een garantieovereenkomst heeft gesloten met het EIF. Het krijgt daarmee garantie op een portefeuille nieuwe leningen van 100 miljoen euro.

Vooral jongeren, vrouwelijke ondernemers en ondernemingen van migranten profiteren van de leningen.

Met de nieuwe portefeuille richt Qredits zich vooral op jongeren, vrouwelijke ondernemers en ondernemingen van migranten. Deze groepen worden tot nu toe onvoldoende bediend. Deze kleine ondernemers kunnen nu gaan profiteren van leningen met lagere rentes en soepelere onderpandvereisten.

Gesteund door InvestEU-programma

De garantieovereenkomst wordt gesteund door het InvestEU-programma van de Europese Unie. “Qredits ondersteunt en versterkt ondernemerschap via leningen, coaching en trainingen. Met instrumenten zoals de garantie van InvestEU kunnen we nog meer startende ondernemers en mkb’ers steunen die elders geen toegang tot financiering zouden hebben. Vooral in deze onzekere tijden zijn we blij dat er steeds meer Europese middelen beschikbaar zijn voor deze cruciale sector van onze economie”, aldus Elwin Groenevelt, CEO van Qredits Microfinanciering Neerland.

8% bestemd voor ondernemers op Antillen

Maximaal 8 procent van het beschikbare krediet is bestemd voor kleine ondernemers in Caribisch Nederland. De kredietverstrekker verwacht ongeveer 5.000 micro-ondernemingen te helpen, waarbij elke klant een lening van gemiddeld 20.000 euro krijgt.