D66 en VVD willen €150 miljoen steken in vergroening mkb

De partijen D66 en VVD dienen deze week een motie in waarin ze het kabinet vragen om 150 miljoen euro te steken in een garantiefonds voor microfinanciers. Dit fonds moet goedkope leningen verstrekken aan kleine ondernemers die willen investeren in duurzaamheid.

Onlangs werd al bekend dat het mkb nauwelijks gebruikmaakt van groene subsidies. Dit komt doordat ondernemers de subsidie pas ontvangen nadat ze de investering hebben gedaan. Die moeten ze dus voorfinancieren, wat niet iedereen lukt.

Ondernemers profiteren niet van borgstelling

Op dit moment bestaat er een borgstelling MKB-krediet Groen, maar ook daar profiteert het mkb niet van. “Wij dachten dat dit veel problemen zou oplossen, maar hoorden van de minister dat er nul aanvragen waren van kleine bedrijven”, aldus D66-Kamerlid Romke de Jong. Kleine leningen zijn in deze regeling te duur door de vaste kosten.

Veel kleine ondernemers kunnen niet bij de bank terecht voor een kleine lening, waardoor ze aangewezen zijn op alternatieve financiers zoals crowdfunding-platforms. De rentetarieven van deze platforms zijn vaak 10 procent.

Investeren in vergroening bedrijf

Het voorgestelde garantiefonds moet goedkope leningen verstrekken, zodat het voor kleine ondernemers haalbaar wordt om te investeren in vergroening van het bedrijf. “Veel mkb’ers willen dat wel, maar kunnen dit niet omdat ze er de middelen niet voor hebben.”

Belangenorganisatie MKB-Nederland is enthousiast over de motie. “Wij verwachten dat financiers met dit fonds in staat zijn een vier keer zo hoog bedrag aan financiering te verstrekken.” Volgens de organisatie is het voor mkb-bedrijven vaak lastig om via de bank een financiering te krijgen. “En dat geldt nog sterker voor verduurzamingsplannen, omdat die – voor de bank – vaak niet direct of onvoldoende rendement opleveren. Daar is dus meer nodig.”

Landelijke opschaling duurzaamheidslening

De organisatie zegt ook voorstander te zijn van een snelle landelijke opschaling van de duurzaamheidslening die Qredits nu aanbiedt in Overijssel. “Met een subsidie van de provincie hebben ze daar de rente laag kunnen houden. Er is bij het mkb grote behoefte aan betaalbare financiering voor verduurzaming en het is cruciaal dat daarvoor meer mogelijkheden komen.”

In de provincie zijn inmiddels 65 ondernemers geholpen met de leningen van Qredits. Dit zijn leningen van gemiddeld 35.000 tot 40.000 euro voor zonnepanelen, warmtepompen, isolatie of elektrisch vervoer. Door de rentesubsidie van de overheid is de rente 2,5 procent. Zonder die subsidie is de rente 9,75 procent.

Maar met alleen een garantiefonds lukt het Qredits niet om zo’n lage rente te bieden, aldus André Dolsma van Qredits. Dat kan alleen met een landelijke subsidie. “Met 25 miljoen euro subsidie kunnen wij 110 miljoen euro aan leningen verstrekken. Dan kun je zo’n 3.000 kleine ondernemers helpen en heb je behoorlijke impact.”