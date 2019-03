Online bank Revolut opent Nederlands kantoor

Revolut, een online bank uit het Verenigd Koninkrijk, gaat een kantoor openen in Amsterdam. Door op deze manier nadrukkelijker aanwezig te zijn in ons land, wil de online bank het huidige aantal van 50.000 gebruikers in Nederland verder opvoeren.

Veel ondernemers zullen van oudsher een (zakelijke) bankrekening hebben bij een van de traditionele grootbanken. Maar de moderne ondernemer kijkt wellicht liever wat verder en die kan dan gelukkig uit een aantal mooie challenger banks kiezen. Zo is er het Duitse N26 en de Britse Starling Bank, maar de Nederlandse online-only bank Bunq hoort hier natuurlijk ook bij. Een andere speler, Monzo, is bezig met het toelaten van zakelijke accounts.

Revolut voor ondernemers

Revolut biedt een zakelijk account aan waarmee gemakkelijk internationale betalingen kunnen worden gedaan met een prepaid-kaart. Op het moment zijn zo’n twintigduizend ondernemers en bedrijven aangesloten bij Revolut for Business. Bedrijven kunnen onderling direct geld overmaken naar elkaar zonder dat er fees bij komen kijken.

Het Britse bedrijf ging in 2015 van start en kwam twee jaar later naar ons land. Toen zat de countrymanager Nederland nog in een flexibele kantoorruimte, maar de online bank wil zich nu permanent vestigen in onze hoofdstad. Het heeft daarom vacatures uitgeschreven voor een ‘country growth manager’ en een PR-manager. Uiteindelijk moeten er tussen de vijf en tien man komen, zo schrijft het FD.

Die krant noemt de relatief nieuwe speler ‘een van de meer agressieve partijen in het landschap van de zogenoemde challenger banks’. Het baseert zich hierbij onder meer op een zinnetje op de bedrijfswebsite, waar staat: “Wij zijn de underdog, maar zijn klaar om te vechten en de traditionele banken te verslaan.”

Wereldwijd worden nieuwe kantoren geopend

Het gaat in ieder geval hard met Revolut, dat al kantoren had in New York, Krakau en Moskou. Naast het nieuwe kantoor in Amsterdam, wil het de komende maanden ook nog eens zo’n driehonderd nieuwe medewerkers onderbrengen in negentien verschillende steden, waaronder Barcelona, New Delhi en Melbourne.

Vier miljoen gebruikers wereldwijd

In 2017 rekende Revolut nog op 1 miljoen gebruikers aan het eind van dat jaar, een getal dat moest oplopen naar 50 miljoen in de vijf jaar daarna. We zijn nu twee jaar verder en volgens het bedrijf zijn er nu wereldwijd vier miljoen gebruikers, waarvan dus vijftigduizend in Nederland.

