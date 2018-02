Banken weigeren crypto-ondernemers

Ondernemers die een bedrijf willen beginnen met bitcoin, ethereum of andere cryptocoins, stuiten op problemen als ze bij een Nederlandse bank een zakelijke rekening willen openen. Banken weigeren deze cryptocoin-startups vanwege te grote compliancerisico’s.

Door de immense populariteit van cryptocurrencies zijn er veel bedrijfjes opgestart die op de een of andere manier hiermee geld willen verdienen. Hetzij met advies, exchanges of hardware-wallets. Maar veel van deze crypto-ondernemers vangen bot als ze bij de bank aankloppen voor een zakelijke rekening. De weigering door de grote Nederlandse banken werd ontdekt door Sprout, dat navraag deed bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank, Knab en Bunq.

Weigeren vanwege verhoogde integriteitsrisico’s

Aanleiding voor de rondvraag door Sprout bleek een afwijzing van Knab. De online-only bank weigerde een zakelijke rekening te openen voor een ondernemer die hardware-wallets wilde verkopen. De bank mailde terug: “Knab heeft besloten dat ondernemingen die actief zijn binnen de cryptocurrency niet kunnen worden geaccepteerd in verband met de verhoogde integriteitsrisico’s die hiermee gepaard gaan. Helaas zijn de dienstverlening en services van Knab (nog) niet ingericht op dergelijke ondernemingen.”

Knab zegt zich te realiseren dat cryptocurrency een belangrijke ontwikkeling in de markt is en dat ze willen kijken hoe ze dit kunnen faciliteren. Ook ABN Amro zal zakelijke bankrekeningen met een dergelijk doel in principe weigeren. De ING zegt zeer terughoudend te zijn als het aankomt op ondernemingen actief in de cryptowereld en zal een uitgebreider cliëntenonderzoek doen. De Rabobank vindt het “voorstelbaar dat bedrijven die zich met cryptocurrencies bezighouden, worden gezien als te risicovol en daarom niet als klant kunnen worden geaccepteerd.”

‘Transacties nauwelijks herleidbaar tot fysieke personen’

Ook de Volksbank laat weten dat het voor dergelijke ondernemers niet mogelijk is om bij hen een rekening te openen. “Virtuele valuta zijn namelijk niet gereguleerd en kennen een hoge mate van anonimiteit. In de praktijk blijkt dat de transacties niet of nauwelijks herleidbaar zijn tot fysieke personen.”

Als laatste zegt Bunq zich bewust te zijn van de risico’s, maar dat ze klanten niet bij voorbaat weigeren. “Wel stellen we additionele vragen en moet er een helder beeld zijn waar de geldstromen vandaan komen.”

