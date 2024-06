Revolut introduceert IBAN voor Nederlandse klanten

Online bank Revolut lanceert vandaag IBAN-rekeningen voor Nederlandse klanten. Dit maakt lokale betalingen eenvoudiger en sneller. De komende tijd wil het bedrijf nog meer producten lanceren.

De online bank Revolut biedt (zakelijke) bankrekeningen aan klanten in heel Europa. Het bedrijf maakt internationale betalingen eenvoudig, waardoor het aantrekkelijk is voor ondernemers die internationaal actief zijn. In 2019 opende het bedrijf haar eerste kantoor in Nederland, in Amsterdam.

113% toename in aantal klanten

Naar eigen zeggen heeft Revolut Business op dit moment 700.000 klanten in ons land. In het afgelopen jaar is het aantal klanten 113 procent toegenomen. Daarmee staat ons land op nummer 6 in de top-10 van de belangrijkste markten voor de online bank.

Lokale rekeningnummers zorgen voor minder administratieve rompslomp

Vandaag maakt het bedrijf bekend dat het Nederlandse IBANs lanceert. Bestaande klanten hebben nu ook een Nederlandse IBAN-rekening, rekeningnummers beginnen nu met ‘NL’. Hiervoor hadden klanten een Litouwse IBAN, wat veel complexe administratieve procedures kon opleveren. Automatische betalingen en interacties met overheidsdiensten worden eenvoudiger dankzij deze lokale bankrekeningnummers.

‘Compleet platform bieden’

“Sinds de lancering van Revolut Business in 2017, hebben we ons portfolio van producten en functies uitgebreid met als doel onze zakelijke klanten een compleet platform te bieden om effectief al hun financiën te beheren”, vertelt James Gibson, General Manger en Partner bij Revolut Business.

‘We blijven zoeken naar manieren om Nederlandse bedrijven in binnen- en buitenland te helpen’

“We zijn verheugd om te zien hoe Nederlandse bedrijven ons product hebben verwelkomd en vertrouwen op Revolut Business om hun bedrijf te laten groeien. We blijven zoeken naar manieren om Nederlandse bedrijven in binnen- en buitenland te ondersteunen.”

De komende tijd blijft het bedrijf nieuwe producten ontwikkelen voor klanten. Zo wil het treasury-producten gaan lanceren, waarmee bedrijven vermogen kunnen opbouwen.