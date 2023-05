Nu subsidie beschikbaar Mijn Digitale Zaak

Ondernemers die de bedrijfsvoering willen digitaliseren kunnen vanaf nu subsidie aanvragen via Mijn Digitale Zaak. Dit jaar is de subsidie ook beschikbaar voor eenmanszaken. Met Mijn Digitale Zaak moet digitalisering minder complex worden voor ondernemers.

Mijn Digitale Zaak is een initiatief van de branchevereniging INretail, KvK, MKB-Nederland en RVO, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Naast een subsidie biedt het persoonlijk advies op basis van een quickscan, een stappenplan en een overzicht van mogelijke leveranciers van digitaliseringsdiensten.

Drie stappen

Ondernemers doorlopen bij Mijn Digitale Zaak drie stappen. In de eerste stap, de quickscan van KvK, moeten vragen over het bedrijf worden beantwoord. Daarna krijgt de ondernemer meteen een persoonlijk digitaliseringsadvies. Dit advies werd gemaakt door INretail, nadat de organisatie in kaart bracht welke digitaliseringsoplossingen het meest effect hebben op de productiviteit en toekomstbestendigheid van bedrijven in de retail.

‘De subsidie vergoedt 50% van de offerteprijs tot een maximum van €2500.’

In de tweede stap zien ondernemers een lijst met leveranciers van digitaliseringsdiensten die passen bij het persoonlijk advies. Dit overzicht is gevormd door MKB-Nederland. Ondernemers kunnen dan een leverancier selecteren en een offerte aanvragen. In de derde stap kan een subsidie worden aangevraagd bij RVO. Deze subsidie vergoedt 50 procent van de offerteprijs, met een maximum van 2.500 euro.

95% vroeg subsidie aan na persoonlijk advies

Vorig jaar werd de scan door 3.641 ondernemers voltooid. “De scan is confronterend”, zei ondernemer Rob Goossen in de enquête na afloop. “Ik ontdekte zelfs dingen waar ik nog niets van wist en het prikkelt tot meer.” Maar liefst 95 procent van de ondernemers besloot dat jaar een subsidie aan te vragen voor investeringen die volgden uit hun persoonlijke advies.