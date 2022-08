Nederland in EU-top digitale economieën

Nederland is na drie jaar terug in de Europese top-3 van digitale economieën. Alleen Finland en Denemarken gaan ons voor. Waar het EU-gemiddelde op 52 ligt, scoort Nederland 67 punten op digitalisering.

Dat staat in de nieuwste Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Unie. Daarmee wordt jaarlijks een ranglijst van Europese landen gemaakt op basis van digitale infrastructuur en de digitalisering van ondernemerschap, vaardigheden en overheidsdiensten.

Hoge score op digitale skills en infrastructuur

Na drie jaar staat Nederland weer in de top-3 van de jaarlijkse ranglijst, achter Finland en Denemarken. Gemiddeld haalt ons land 67 punten tegenover een EU-gemiddelde van 52. Nederland scoort met name hoog op digitale vaardigheden en infrastructuur. Op deze thema’s staat Nederland zelfs op de tweede plaats.

Europese doelstelling 2030 al bijna behaald

Waar ruim de helft van de Europeanen basiskennis heeft over digitale toepassingen, ligt dit aandeel in Nederland op 79 procent. Daarmee is de EU-doelstelling voor 2030 nu al bijna behaald. Ook hebben Nederland en Luxemburg het hoogste aandeel huishoudens met een internetabonnement in 2021, namelijk 99 procent.

99% van de Nederlandse huishoudens heeft internet.

Verder is de internettoegang in Nederland via vaste en mobiele netwerken van hoog niveau: 91 procent van de Nederlandse aansluitingen heeft toegang tot snel internet via kabel of glasvezel. De beschikbaarheid van 5G loopt ook ver voor op het Europees gemiddelde, aldus de Europese Commissie.

15% mkb-omzet uit online

Op het gebied van digitale technologie en overheidsdiensten valt Nederland buiten de top drie. Finland, Denemarken en Zweden scoren bijvoorbeeld hoger op digitale toepassingen voor onder andere bedrijven en ecommerce. Desalniettemin komt in Nederland gemiddeld 15 procent van de totale mkb-omzet uit online activiteiten.

Nederland kan meer investeren in digitale technologieën.

Hoewel Nederland tot de koplopers behoort, loopt de adaptatie van nieuwe technologieën achter. Als Nederland meer investeert in kunstmatige intelligentie (AI), quantum en micro-elektronica zou de economische positie behouden blijven en de totale groei van Europa versterkt worden, schrijft de Europese Commissie.