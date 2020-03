Nederland heeft een-na-beste ecosysteem voor ondernemers

Startups zijn populair in Nederland. Inmiddels is 10 procent van de beroepsbevolking bezig met het starten van een onderneming of het runnen van een bedrijf dat niet ouder is dan 3,5 jaar. Dit is mogelijk dankzij het goede ecosysteem dat Nederland heeft voor ondernemers. Wereldwijd doet alleen Zwitserland het beter.

Wat betreft het creëren van een ecosysteem voor ondernemerschap, scoort Nederland op meerdere vlakken bovengemiddeld. Als het aankomt op financiering, onderwijs en training, scoren we zelfs het allerhoogst. Ons land heeft daarmee het een na beste ecosysteem voor ondernemers, we hoeven alleen Zwitserland boven ons te dulden.

Fysieke infrastructuur vaak dik in orde

Dit blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor. Hiervoor werden nationale experts in 54 verschillende landen gevraagd om cijfers te geven aan de omgeving voor ondernemerschap in hun land. Van de voorwaarden die het ondernemerschap ondersteunen scoorde de fysieke infrastructuur wereldwijd het hoogst, terwijl opleiding het minst ontwikkeld bleek.

Vorig jaar introduceerde de GEM de National Entrepreneurship Context Index, die laat zien hoe makkelijk het is om een eigen bedrijf te starten en te runnen. In de index van vorig jaar staat Zwitserland dus bovenaan, hierbij op de voet gevolgd door Nederland en Qatar.

Ons land is een van de vijf economieën die heeft deelgenomen aan de GEM de afgelopen negentien jaar. In die periode is in Nederland het gemiddelde niveau van zowel de ondernemersactiviteit in een vroeg stadium als bij gevestigd bedrijfseigendom gestegen.

Helft Nederlanders kent iemand die recent bedrijf begon

In Nederland is het momenteel zo dat meer dan de helft van de mensen wel iemand kent die de afgelopen twee jaar een eigen bedrijf is gestart. Ook zeggen bijna twee op de drie Nederlanders dat er goede mogelijkheden zijn om in hun omgeving een nieuwe onderneming te beginnen. in Europa zijn alleen in Noorwegen, Zweden en Polen procentueel meer volwassenen die er zo over denken.

In Nederland zijn er procentueel ook weinig mensen die zeggen: “er zijn goede mogelijkheden, maar toch zal ik geen bedrijf starten uit angst om te falen”. In Europe heerst er alleen in Zwitserland op dit vlak minder vrees.

