Aandeel vrouwelijke ondernemers groeit langzaam

Tussen 2010 en 2022 steeg het aandeel vrouwelijke ondernemers in ons land van 32 naar 36 procent. En eind vorig jaar steeg het naar 37 procent. De trage groei heeft onder andere te maken met het feit dat er te weinig toegang is tot financiering voor vrouwelijke ondernemers.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN Amro in samenwerking met Selin Dilli (Universiteit Utrecht). Het aantal vrouwelijke ondernemers steeg tussen 2010 en 2022 met 72 procent, van 487.000 tot bijna 837.000. In diezelfde periode nam het aantal mannelijke ondernemers minder sterk toe, met 45 procent. Toch blijft het aandeel vrouwelijke ondernemers laag.

Krimp in verschillende sectoren

Sectoren die door mannelijke ondernemers gedomineerd worden, zoals de Bouwnijverheid en Vervoer, lieten tussen 2011 en 2020 de grootste krimp zien in het aandeel vrouwen. Bij beide sectoren daalde het aandeel met ruim 30 procent. Waar vrouwelijke ondernemers al in de minderheid waren, daalde het aandeel dus nog verder.

Vrouwen werken in kleine ondernemingen

Het onderzoek laat ook zien dat vrouwelijke ondernemers vooral actief zijn in bedrijven met maximaal 10 werknemers. Hoe groter het bedrijf, hoe kleiner het percentage vrouwelijke ondernemers. Bovendien is 79 procent van de vrouwelijke ondernemers zzp’er, terwijl dit bij mannen 73 procent is.

In 2022 had maar 3% van de vrouwelijke ondernemers een BV. Bij mannen was dit 8%.

Doordat vrouwelijke ondernemers vooral in kleine bedrijven werken, hebben ze moeite om hun onderneming door te laten groeien. Ze hebben bijvoorbeeld weinig internationale klanten en zijn gericht op de lokale markt. In 2022 had maar 3 procent van de vrouwen een BV, wat een handige juridische vorm is om het bedrijf op te schalen.

Geen toegang tot netwerken en financiering

Dat vrouwen vooral lokaal ondernemen, komt volgens het onderzoek doordat ze geen toegang tot netwerken hebben die dit faciliteren. Dit zorgt er ook voor dat vrouwelijke ondernemers beperkte toegang hebben tot financiering, zoals venture capital of een traditionele bedrijfsfinanciering vanuit de bank. Deze drempels vormen ook een barrière voor vrouwen om te starten als ondernemer, wat verklaart dat het aandeel vrouwelijke ondernemers nog steeds achterblijft.