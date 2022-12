Eén derde mkb investeert te weinig in digitalisering

Maar liefst één derde van het mkb zegt de afgelopen twee jaar te weinig in digitalisering te hebben geïnvesteerd. Door de lagere marges en een tekort aan personeel gaan nog minder ondernemers hierin investeren in het komende jaar. Dit kan ervoor zorgen dat ze achterop raken.

Het financieringsplatform October enquêteerde ruim 500 midden- en kleinbedrijven in ons land om onderzoek te doen naar digitalisering in de sector. Terwijl 33 procent in het afgelopen jaar nog investeerde in digitalisering, neemt dit percentage af naar 27 procent in de komende 12 maanden.

In 2023 investeert 27% van het mkb in digitalisering.

“De koopkracht en het consumentenvertrouwen nemen af. Daarnaast zijn energieprijzen enorm gestegen, waardoor de marges steeds kleiner worden. Tel daar de lopende belastingschulden bij op en je begrijpt waarom het mkb huiverig is”, vertelt Luuc Mannaerts, CEO bij October Nederland.

Tekort aan personeel

Toch ziet 60 procent van het mkb digitalisering wel als voorwaarde voor groei. Volgens hen zorgt het voor meer mogelijkheden en levert het snel geld op. Aan de andere kant heeft één op de drie ondernemers te weinig personeel om te digitaliseren. Een meerderheid van de ondernemers geeft daarom aan vooral in personeel te investeren in 2023.

‘Digitalisatie heeft invloed op de omzet’

Volgens Mannaerts is belangrijk dat ondernemers ook in digitalisering blijven investeren. “De toegevoegde waarde van investeren in digitalisatie heeft op termijn vaak een zeer positieve invloed op online verkopen en de omzet. Doe je dit niet als kleine ondernemer, dan verlies je de grote concurrenten straks uit het oog.”

‘Investeren hoeft niet met enorme bedragen.’

“Investeren hoeft ook overigens niet per se met enorme bedragen. Het verbeteren van je online verkoopkanalen kan al vanaf een paar honderd euro. Het vraagt wel om doorzettingsvermogen. Het gaat niet vanzelf, maar is een proces van trial and error. ”

35% wil financiering ophalen

Het onderzoek laat ook zien dat de stijgende marktrente voor veel ondernemers een reden is om juist wel te gaan investeren. Maar liefst 58 procent geeft aan investeringen naar voren te halen. En 35 procent van het mkb overweegt financiering op te halen om digitalisering te versnellen. “Dat is goed om te zien. Als we een enorme recessie willen voorkomen, moeten we juist meer investeren.”