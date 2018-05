BV oprichten kan straks gewoon online

Als het aan de Europese Commissie ligt, kunnen ondernemers straks met één druk op de knop een BV oprichten. Niet langer meer fysiek ergens aanmelden, maar gewoon vanachter je bureaustoel. En een BV oprichten in een ander EU-land is op dezelfde manier zo gepiept.

De Europese Commissie heeft hiervoor eerder deze maand een richtlijn uitgebracht, waarin staat dat het de drempel wil verlagen voor het oprichten van een kapitaalvennootschap, oftewel een BV of NV. Het gaat hierbij dus om een richtlijn en burgers kunnen tot het eind van volgende maand hun mening geven over de consultatie.

Maar als het uiteindelijk wordt doorgevoerd, dan betekent dit een aanzienlijke verandering in het proces van een eigen bedrijf beginnen. Want ook het inschrijven in het Handelsregister zal dan volledig online plaatsvinden. Het starten van een BV kent dan minder drempels en dat is precies wat Europa wil bewerkstelligen met de nieuwe regels.

Aangepast aan moderne, digitale wereld

De Europese Commissie is van mening dat de economie in Europa behoefte heeft aan gezonde en goed lopende vennootschappen. Ze stimuleren namelijk de economische groei, scheppen banen en trekken investeringen in Europa aan. BV’s en andere bedrijfsvormen maken al steeds meer gebruik van digitale tools, maar in hun interactie met de overheid (zoals bijvoorbeeld bij het oprichten van het bedrijf) is dat nog niet altijd mogelijk.

Zo’n 99 procent BV’s en NV’s is mkb

In de richtlijn valt ook te lezen dat er in de Europese Unie zo’n 24 miljoen vennootschappen actief zijn en dat 80 procent daarvan een BV of NV is. En van die groep is bijna 99 procent van de ondernemingen een midden- of kleinbedrijf.

Deel