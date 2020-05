‘Besloten vennootschap kan verstandig zijn in coronacrisis’

Voor ondernemers die bang zijn dat hun bedrijf in de coronacrisis omvalt, kan het wellicht verstandig zijn te kiezen voor een bv als rechtsvorm. Volgens VRB Advies, een bedrijf dat hier ondersteuning bij biedt, is het een logische gedachte. Al is het niet zonder risico’s.

Een besloten vennootschap is één van de vele rechtsvormen die je kan kiezen voor je onderneming. Een van de voordelen van een bv is dat de ondernemer zo de privéaansprakelijkheid aanzienlijk vermindert. De besloten vennootschap biedt namelijk rechtsbescherming, waardoor het privévermogen bij een eventueel faillissement meestal buiten schot blijft. Niet geheel onbelangrijk in bijvoorbeeld het geval dat het bedrijf failliet gaat.

Nu met de coronacrisis is het voor ondernemers lastig om ver vooruit te kijken. Geen zicht op toekomstige omzetstromen betekent ook dat tal van ondernemingen kunnen omvallen. Veel ondernemers zullen dan ook willen kijken naar hoe ze huis en haard kunnen beschermen. Het overstappen naar een bv kan dan een uitkomst zijn.

Oprichten bv helpt, maar er zijn wel voorwaarden

Bij VRB Advies ziet men de laatste weken een stijging van 300% in het oprichten van bv’s en het aantal omzettingen van eenmanszaken naar een bv. Van Rijswijk, directeur van VRB Advies: “De bv heeft de laatste tijd door haar rechtspersoonlijkheid en daarmee afscherming van de privébezittingen- en vermogens van de ondernemer, enorm aan populariteit gewonnen.

VRB Advies ziet een stijging van 300% in nieuwe bv’s.

Een bv helpt bij het beperken van de risico’s. Al betekent dat niet dat in alle gevallen het privévermogen buiten schot blijft. Als een faillissement er al aan zat te komen, zijn er bijvoorbeeld wel wat strikte regels. Zo kan een handeling die crediteuren benadeelt, dit wordt een paulianeuze handeling genoemd, zonder tussenkomst van een rechter worden vernietigd door een curator.

Het oprichten van een bv wordt in beginsel niet als een paulianeuze handeling gezien en kan dus bescherming bieden in privé tegen zakelijke risico’s zoals een faillissement. Maar andere handelingen kunnen ongedaan gemaakt of teruggedraaid worden. Pim vertelt dat dit verschillende vervelende gevolgen kan hebben. “Denk aan het moeten terugbetalen van bedragen en/of het terug leveren van goederen aan de faillissementsboedel en/of strafrechtelijke sancties.”

Ondernemers die een faillissement verwachten moeten dan ook niet meewerken aan handelingen die de crediteuren van de geplaagde onderneming kunnen benadelen. Dergelijke handelingen kunnen bijvoorbeeld zijn het (aan privé) verkopen van een bedrijfsmiddel voor een te lage prijs, het wijzigen van huwelijkse voorwaarden of het kwijtschelden van openstaande facturen.

Deel