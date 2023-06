Steeds meer ondernemers kiezen voor een holding

Het is al jaren mogelijk om zowel een werk-bv als een holding op te richten. Vooral de laatste jaren wint de holding aan populariteit. In de afgelopen vijftien jaar is het aantal holdings zelfs verdubbeld. Een groot aantal daarvan is in handen van een buitenlandse organisatie.

Een constructie waarbij een ondernemer een bv heeft voor de contracten en een losse holding voor de eigendommen is al jaren mogelijk. Al is de holding wel steeds meer in opkomst. Alleen al het afgelopen jaar zijn er 12.695 holdings opgericht. Een groei van 16 procent vergeleken met 2021.

Oprichting kan eenvoudig online

Dit komt deels omdat het oprichten zo gebeurd is. Via een online aanbieder als Firm24 is een holding al mogelijk vanaf 400 euro. Je regelt alles eenvoudig online. Er is geen verplichte inleg en in samenwerking met Bunq kun je daar direct een bankrekening openen.

Een holding oprichten kan al vanaf 400 euro.

Advies kan eenvoudig online. Toch is het niet alleen het gemak van de oprichting dat ervoor heeft gezorgd dat de holding in opkomst is. Ook de onzekerheid van de economie speelt een belangrijke rol. Als je een bv hebt, dan ben je als ondernemer niet met je privé-eigendommen aansprakelijk voor de schulden.

Hoe zit het bij een faillissement?

Gaat je bv failliet? Dan ben je wel je volledige onderneming kwijt. Als je veel eigendommen en schulden hebt, kun je die splitsen tussen de twee verschillende bv’s. Zolang een holding geen verplichtingen aangaat anders dan met de werk-bv, is die niet aansprakelijk voor schulden.

Sinds de corona-epidemie zijn veel horecabedrijven overgestapt naar een bv.

Of een holding daarbij meerwaarde kan brengen, is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Zo zijn sinds de corona-epidemie veel horecabedrijven overgestapt naar een bv. Veel daarvan hebben ook gelijk een holdingstructuur aangenomen. Ook in andere sectoren, waar ondernemers de impact van een andere economie ervoeren, kiezen velen voor de besloten vennootschap. Daarnaast kan een holding een toekomstige verkoop van de onderneming makkelijker maken.

Buitenlandse investeringen

Naast de veiligheid en het gemak spelen ook belastingwijzigingen een grote rol. Daan Wolff, Data Expert bij BoldData, denkt dat ondernemers zich al voorbereiden op een hogere vennootschapsbelasting in 2023.

“Bedrijven maken steeds meer winst en sorteren voor op deze regel door een holding in te schrijven bij de KvK. Ze hopen daarmee de winstbelasting te drukken”, stelt hij. Daarnaast ziet hij de opkomst van buitenlandse holdings in Nederland. “Het aantal steeg 363 procent sinds 2015. Hiervan zijn 10.638 holdings in handen van een buitenlandse organisatie.”